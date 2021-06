Felforgatja a nyáron a budapestiek életét három nagy beruházás

Hétfőn indul a pesti alsó rakpart megújítása a Margit híd és a Parlament közötti szakaszon. Június 16-án kezdődik a Lánchíd felújításának újabb szakasza, lezárják az útpályát, a felújítás végéig nem lehet átkelni a hídon. A tervek szerint július elején kezdődhet meg a Blaha Lujza tér felújítása, aminek keretében teljesen megújul a Blahán a térfelszín, teljesen akadálymentes teret és ligetszerű kialakítást kapnak majd vissza a budapestiek – ad számot három nagy ingatlanfejlesztésről Balogh Samu várostervező, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke.

A pesti alsó rakpart megújítását követően Duna-parti fasort és összefüggő gyalogos sétányt kapnak majd a budapestiek. A munkák megkezdése miatt a most hétvégi gyalogos-kerékpáros rakparti nyitást követően a Margit híd és a Lánchíd közötti szakasz hétfőtől már zárva marad az autóforgalom előtt.

A pesti alsó rakparton északról a Margit hídig, délről a Lánchídig lehet majd autóval közlekedni.

A felújítás várható vége az év vége.

Új szakaszba érkezik a Lánchíd felújítása is.

Június 16-ra virradó éjjel lezárják a híd útpályáját,

így a felújítás végéig nem lehet átkelni majd a Lánchídon. A Lánchíd kiesése miatt átalakul a közösségi közlekedési hálózat, az érintett buszjáratok módosított, illetve rövidített útvonalon közlekednek majd. A Lánchíd kiesésével egyidejűleg fejlesztik Buda és a pesti belváros közösségi közlekedési kapcsolatait, hiszen a hiányzó szakaszok pótlásával összefüggő buszsávot alakítunk ki a Hegyalja úton, valamint új buszjáratot is indítunk az Apor Vilmos tér és a Bosnyák tér között. „Mindent megteszünk azért, hogy a Lánchíd kiesése mellett vonzó közösségi közlekedési alternatívát biztosítsunk a pesti belváros és Buda között közlekedőknek” – írja Balogh Samu.

Utolsó szakaszába érkezett a Blaha Lujza tér felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A közbeszerzés eredményes lezárása esetén még július elején megindulhat a Blaha felújítása, amelynek keretében teljesen megújul a térfelszín, teljesen akadálymentessé válik a felszínen a csomópont, valamint a korábbi tervekhez képest jóval több fát ültetünk el a téren és megteremtik annak a lehetőségét, hogy a szükséges források biztosítása esetén visszaépülhessen a Rákóczi úti villamos és bekössük a Népszínház utcai vonalakat is. „A Blaha felújításának megkezdése azért is sürgető – áll a posztban –, hogy a komolyabb közlekedési korlátozásokkal járó első fázis minél nagyobb arányban még a nyár folyamán történhessen meg, így kevesebb bosszúságot okozva a közlekedők számára.”

