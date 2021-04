Jelentős felújítások kezdődnek Budapesten

Lánchíd: elindult a munka

Elkezdődött a felújítás, amelynek során újjáépítik a meglévő közúti pályalemezt, a gyalogos járdákat, valamint kiszélesítik a gyalogos aluljárókat. A megmaradó acélszerkezeteket javítják és gondoskodnak a rozsdásodás elleni védelmükről. A 21. századnak megfelelő, energiatakarékos köz- és díszkivilágítást alakítanak ki. A közbeszerzési eljáráson nyertes A-Híd Zrt. nettó 18,8 milliárd forintért újíthatja fel a Lánchidat. Az átkelőt március 17. óta nem használhatják a gyalogosok, az autós forgalom elől várhatóan június közepén zárják le. Addig a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai autóbuszjáratok zavartalanul közlekednek rajta: a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között – mindkét irányban – ingyenesen lehet utazni. A munkák során a híd 18 hónapig a forgalom elől teljesen elzárt munkaterület lesz – áll a BKK közleményében.

Blaha Lujza tér: megújul a csomópont

Ötvenöt év után új, igényes megjelenést kap Budapest egyik legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökségű csomópontja. Az idén kezdődő kivitelezés másfél évig tart. A Blaha Lujza tér felújítására 2,67 milliárd forint áll rendelkezésre fővárosi és kormányzati forrásból. A forrás kormány által biztosított részét, 1 milliárd forintot csak 2021 végéig lehet felhasználni, ezért idén decemberben részműszaki átadások lesznek. A felújítás fő célja a tér élhetőségének javítása és a csomópont felszíni átjárhatóságának megteremtése új gyalogátkelőhelyekkel. A gyalogosbarát fejlesztésben megszüntetik a teret jelenleg széttagoló szervizúthálózatot és parkolókat, nagyméretű zöldfelületeket hoznak létre, több mint 65 új fát ültetnek, valamint az egykori színházra emlékeztető pihenő- és találkozópontokat helyeznek el a téren.

50-es villamos vonala: kezdődik az akadálymentesítés

Négy megállót korszerűsít a BKK az 50-es villamos vonalán, a járat utasai már kerekesszékkel, valamint babakocsival is akadálymentesen fel- és leszállhatnak a peronoknál a CAF-villamosok üzembe állítását követően. Az új járművek folyamatosan érkeznek Budapestre. A munkálatok során négy megálló – a Kossuth tér, az Árpád utca, a Baross utca (Béke tér irányú peron), valamint a Szarvas Csárda tér – peronjait építik át. A megállóhelyek környezete is megújul, felújítják a csatlakozó út- és járdaszakaszokat, gyalogosátkelőhelyeket, 39 fát telepítenek és a zöldfelületet is rendezik. A korszerűsítés előreláthatóan még az idén ősszel elkészül.

VEKOP-projektek: az élhetőbb fővárosért

A fenntartható városi mobilitás eléréséért Magyarország kormánya 2016-ban közzétette a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Budapesten” pályázati felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében. A támogatást teljes mértékben az Európai Unió biztosítja. Célja, hogy Budapesten növekedjen a gyalogos-, a kerékpáros, illetve a közösségi közlekedést igénybe vevők aránya. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK az érintett önkormányzatok bevonásával konzorciumot hozott létre, és összesen bruttó 8,39 milliárd forint támogatást nyert. A támogatási összegből továbbra is lehetőség van összetett kerékpározás-barát fejlesztések és szemléletformálási tevekénység megvalósítására 2023 közepéig.

Útfelújítások: jelentős lépések

A BKK beruházásában több jelentős útfelújítás várható az idén:

az újbudai Péterhegyi úton és

a rákospalotai Deák utcában tavasszal indulhat a rekonstrukció,

az újpesti Rózsa utcában és

az angyalföldi Göncöl utcában a nyár elején.

Ha sikerrel zárulnak a közbeszerzési eljárások, útfelújítás indulhat ősszel

a terézvárosi Podmaniczky utcában,

a zuglói Vezér utcában,

az újpalotai Erdőkerülő utcában és

Zsókavár utcában,

a XXII. kerületi Nagytétényi út–Mária Terézia utca–Tóth József utca csomópontban körforgalom épülhet, és a hozzá csatlakozó Mária Terézia utca is megújul a Donszky Árpád utcai csomópontig.

Az útfelújítási program további eleme az Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti 4,2 kilométeres szakaszának, továbbá a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszának felújítási terve. A Mester utca megújulása kapcsán a BKK március 26-án társadalmi egyeztetésre hívta az érintett lakosokat és a térség közvetlen környezetében rendszeresen közlekedőket.

Tervezés és előkészítés: változó életterek

• Petőfi híd és környezete

Idén januárban elkészültek a tanulmányterv végleges tervei. Az Irinyi József utcán növelnék a zöldfelületeket és kerékpáros infrastruktúrát alakítanának ki, figyelembe véve a budai fonódó villamoshálózat új szakaszát. A Petőfi hídon a járdakonzol kiszélesítésével kerékpárútat létesítenének. A Boráros tér teljesen megújulna a H6-os és H7-es HÉV-ek fejlesztésekor.

• Budafoki út

A közösségi tervezés 2018 őszén indult, majd 2020 nyarán a közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási akcióterv keretében az egyik mintaprojektet a Budafoki úton vezették be. Az erre épülő tanulmányterv idén januárban készült el, ez alapján előkészíthető a Szent Gellért tér és a Bogdánfy út közötti szakasz teljes felújítása.

• Gubacsi híd és környezete

A 2020-ban elvégzett társadalmi egyeztetés után dolgozták ki a lehetséges műszaki megoldásokat. A végleges műszaki tartalom meghatározása érdekében összehangolják a tanulmánytervet a Budapest Fejlesztési Központtal a H6-os HÉV fejlesztéséről készülő tervekkel, hogy azok egymásre épülve oldják meg a térség közlekedési problémáit.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton