Nagyüzemben ment a hógyártás a Mátrában – indul a síszezon

Karácsony második napján, december 26-án reggel 9 óra 30 perckor elkezdődhet a 2024-25-ös szezon az idén 20 éves Síparkban – mondta az InfoRádióban Németh Balázs, a létesítmény kommunikációs tanácsadója. A Sípark csapata hetek óta azon fáradozik, hogy síelésre alkalmassá tegye a pályákat. Amikor elindulnak a felvonók, akkor kinyit majd a kölcsönző is, így saját felszerelés nélkül is lehet menni a Felső Mátrába, síléc, sícipő, snowboardozáshoz szükséges felszerelések is kölcsönözhetők. Ugyanígy a rönkhütte is megnyílik, és minden olyan egyéb szolgáltatás, ami hozzátartozik egy modern magyarországi síterep működéséhez – sorolta Németh Balázs.

A Sípark 12 éve elfogadja a SZÉP-kártyát, ebből a szempontból különleges lesz az idei szezon, hiszen 2025 januárjától lesz egy új, az Aktív Magyarok zseb a SZÉP-kártyákon, tehát a síbérletek megvásárlására vagy a sífelszerelés kölcsönzésére is alkalmas lesz a kártya.

A Sípark befagyasztotta az árakat, tavaly sem volt emelkedés, és a nagycsaládosok, a gyerekek, a 62 évnél idősebbek, illetve a diákok is kedvezményre számíthatnak – emelte ki a tanácsadó. Mint mondta: általában 80-90 napig tart a szezon a Mátraszentistváni Síparkban, köszönhetően az energiatakarékos hóágyúknak. Azt remélik, legalább 2,5-3 hónapig tart majd a szezon most is, hátha február végén, márciusban is lehet majd még síelni, akár a tavaszias napsütésben.