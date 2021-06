Aláírták a szerződést, nyáron kezdődhet a Blaha Lujza tér felújítása

Lezárult a szerződéskötés folyamata, így elkezdődhet a kiviteli tervek módosítása, és várhatóan még a nyáron kezdetét veheti a munka a Blaha Lujza téren – tájékoztatott a BKK. A projekt keretében nemcsak a tér felszínének átépítése történik meg, de a térhez kapcsolódó főutak és járdák érintett szakaszainak átépítése is. Vakvezető taktilis sávokat alakítanak ki, korszerű közművezetékeket fektetnek le, illetve az aluljáró kívülről történő födémszigetelése és a fölötte lévő útpálya burkolata is megújul. A beruházás legfőbb célja, hogy egy igényes karakterű köztér jöjjön létre, amely egyszerre betölti csomóponti szerepét, és találkozóhellyé is válik, illetve a tér minden használójának, köztük az átutazóknak is kellemes, zöld környezetet biztosít.

A szerződéskötésnek köszönhetően elkezdődhet a tényleges munkák előkészítése, és a nyertes kivitelező várhatóan július elején átveszi a munkaterületet. A helyszíni kiviteli munkák megkezdéséről és a közösségi közlekedést érintő változásokról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad.

A felújítás bruttó 3 468 131 000 forint forint összegű forrását a Fővárosi Önkormányzat és Magyarország kormánya biztosítja. A forrás kormány által biztosított részét, 1 milliárd forintot csak 2021 végéig lehet felhasználni, így várhatóan 2021 decemberében részműszaki átadásokra kerülhet sor. A teljes felújítás várhatóan másfél évet vesz igénybe.

