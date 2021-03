Nagy fejlesztés a Balaton csücskében

Hamarosan kezdődhet a Somogy és Zala megye határánál lévő Balatonberény, Balatonszentgyörgy és Vörs közötti kerékpárút építése – írta a közbeszerzési adatok alapján a magyarepitok.hu.

A munkát nettó 225 millió forintból a Reaszfalt Kft. végzi el, uniós támogatásból is. A terveket a fejlesztésben részt vevő Magyar Közút és a három település önkormányzata megbízásából a Bonum Via Kft. készítette el.

A projekt célja a biztonságos feltételek megteremtésével az érintett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedés elterjedésének elősegítése, és azt is várják tőle, hogy a turisztikai, üdülési célú kerékpározás feltételeit is javítja.

Új kétirányú kerékpárutat építenek a 7501-es jelzésű holládi összekötő út nyugati - északi oldalán és a Mise út mellett Balatonszentgyörgy – Balatonberény között, annak északnyugati oldalán az úttal párhuzamosan vezetve is.

Ezen kívül eddig is használt közutakon útirányjelző táblával, vagy belterületen kerékpáros nyomburkolati jelekkel jelölnek ki biztonságos pályát a biciklizőknek, illetve több leágazás is épül és csonka kerékpárutat is bekötnek a projektben készülő útvonalhoz.

