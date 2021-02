Sokkal több gyereket érint az alvászavar a járvány hatására

A járvány előtti évekhez képest megháromszorozódott azon fiatalok száma, akiket alvászavarral kezelnek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratóriumában – mondta a 24.hu-nak Dr. Benedek Pálma, az alváslabor vezetője, hozzátéve, zömében a járvány előtt egészséges, stabil fiatalokat kezelnek.

A fő oka a drasztikus változásnak, hogy a karanténban megváltozik az emberek életmódja, időbeosztása. A fiataloké, főleg a kamaszoké, de mint a lap írja,

7–10 éveseket is nagyobb számban kezelnek az alvásklinikán.

A fiatalok életére nagy hatással van az online tanulás, az, hogy a szórakozóhelyek zárva tartanak, de este nyolc után máshova se mehetnek, egyedül töltik az időt és egyre később fekszenek, ezzel pedig eltolódik a biológiai órájuk. Sok esetben ez annyira súlyosság válik, hogy csak szakember, illetve gyógyszer segítségével állítható vissza.

Sokan szorongásos alvászavarral küzdenek. Rémálmok, pszichés történések jönnek felszínre, ezek annyira megijesztik őket, hogy az akár alvásparalízishez is vezethet: ilyenkor a gyerek nem tud megmozdulni, úgy érzi, hogy még levegőt sem képes venni, és amíg ez nem oldódik, mozdulatlanul fekszik.

Dr. Benedek Pálma azzal magyarázza a tízévesnél fiatalabbak alvászavarát, hogy átveszik szüleik szorongását, aggódását. Erre ráerősíthet, ha a környezetükből valaki koronavírusos lesz, de az is, ha nem tud kapcsolatot teremteni társaival.

Gyakran okozhat szorongási problémát a szülőkkel otthon eltöltött túl sok idő is.

A szakorvos kiemeli azt is, hogy az alvásnak óriási szerep jut szervezetünk megfelelő működésében. Alvás közben ugyanis olyan létfontosságú folyamatok indulnak be, amelyek közvetlen hatással vannak az egészségre. Bizonyos alvásfázisokban többféle hormon szabadul fel, de az alváshoz kötött az inzulinháztartás is, sőt a memóriának is fontos a megfelelő alvás. Tudományosan bizonyított tény, hogy az alvászavarban szenvedők közül sokkal nagyobb számban kerülnek ki a kettes típusú cukorbetegségben szenvedők, ahogy az is bizonyított, hogy a fiatalok fejlődését befolyásolja a rendszertelen és nem megfelelő mélyalvás. Elhízásra is sokkal hajlamosabbak azok, akik nem alszanak jól, a gyulladás leküzdésében részt vevő anyagok is alvás alatt szabadulnak fel, amelynek hiánya késlelteti a betegségek gyógyulását – foglalja össze a 24.hu az alvászavar legnagyobb veszélyeit.

Megfelelő együttműködés esetén a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet alváslaborjában akár pár hét alatt rendeződhet a gyerek alvászavara.

