Kiderült, mennyit költöttek a magyarok az egészségükre

A 18-69 éves magyarok háromnegyede szokott receptköteles gyógyszereket vásárolni, és ugyanekkora arányban vásárolnak a recept nélkül is kapható készítményekből is. Kétharmaduk vesz fertőtlenítő szereket, védőmaszkot azonban csupán ötből hárman vásárolnak. Ennek oka feltehetően, hogy többen másoktól kapják, vagy maguk varrják otthon. Étrend-kiegészítőket és egészséget támogató készítményeket – csepp, vitamin, gyógytea – a lakosság közel fele vásárol patikában vagy a patikán kívül, míg gyógyászati segédeszközökre – mint talpbetét, inhalátor, vércukormérő csík – közel harmaduk költ.

Egy átlagos hónapban egy személy összesen 15 ezer forintot költ el egészséggel kapcsolatos termékekre, legnagyobb arányban receptre vagy anélkül kapható gyógyszerekre. Ez az összeg szinte teljesen független az életkortól és az anyagi helyzettől. Ennél valamivel magasabb összeget, 18-19 ezer forintot költenek például a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a háztartásbeli foglalkoztatottak és a nem dolgozók.

Minden ötödik magyar embernek volt az elmúlt két évben volt olyan nagyobb egészségi állapottal kapcsolatos kiadása, amely meghaladta a szokásos havi kiadások keretét. Ezek a költések leggyakrabban (38 százalék) nagyobb műtéti eljárást nem igénylő beavatkozásokat jelentettek,mint gyógyszerkiadás, vizsgálat, gyógyászati segédeszköz, speciális táplálkozás vagy rehabilitáció (szanatórium, kúra). Közel negyedüknek azonban nagyobb beavatkozások (műtét, szülés, kórházi kezelés) során keletkezett jelentősebb kiadása. Többségüknek (51 százalék) ez 50 ezer forintnál alacsonyabb összeget jelentett, 26 százalékuknak 20 ezer forint alattit.

A magyarok 40 százaléka szokott legalább évente – ezen belül felük 18 százalék évente többször is – igénybe venni valamilyen magán-egészségügyi ellátást. Magánúton leggyakrabban (24 százalék) fogorvoshoz jár a lakosság, de gyakori a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi látogatás is (5-13 százalék). Magánorvoshoz jellemzően a magasabb jövedelműek (48 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (63 százalék) járnak. A többség az elmúlt évben összesen legfeljebb 20 ezer forintot fizetett ki magánrendeléseken. A pénztárcának jobban fájó költések miatt azonban a fogorvosi kezelések éves összege tavaly átlagosan 76 ezer forint volt, míg a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi szakrendelésekre átlagosan 30-40 ezer forintot költöttek. A koronavírus költségei A járvány elsősorban a maszk és a fertőtlenítőszerek vásárlására hatott. A magyarok átlagosan 1500 forintot fordítanak havonta fertőtlenítőszerekre, míg maszk vásárlására 900 forintot. A pandémiás időszak alatt tíz vásárlóból két-három fő a korábbinál többet költött étrend-kiegészítőkre és/vagy vitaminokra, további egészségi állapotot támogató készítményekre. A megkérdezettek többsége (61 százalék) havonta 5000 forintnál kevesebbet fordított vényköteles gyógyszerekre, és csak 16%-uk fizetett 10 ezer forintnál többet. A járvány a magán-egészségügyi szolgáltatások igénybevételét negatívan befolyásolta: akik korábban is jártak magánorvoshoz, azok többsége ugyanannyit, 15 százalékuk viszont kevesebbet költött ilyesmire. A lakosság alig tizede mondta (7 százalék), hogy többet költött erre, mint korábban.

Nyitókép: Pexels