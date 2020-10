Már kedden szavazhatnak az orvosok béremeléséről - a nap hírei

Kedden kivételes eljárásban tárgyalja az orvosok béremeléséről szóló törvényjavaslatot a parlament. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a kormány elfogadta az orvosi kamara béremelési javaslatát és megállapodás született a hálapénz kivezetéséről is. A kabinet indítványa szerint az egészségügyi szakdolgozók átfogó bérfejlesztési programja jelenleg is zajlik, legközelebb novemberben lesz emelés, 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni annak, mint a program előtt.

Az orvosokéval arányos béremelést tartanak szükségesnek a szakdolgozók körében is érdekvédelmi szervezetek. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke az InfoRádióban fontosnak nevezte az orvosok béremelését, azonban az intézkedés elégedetlenséget váltott ki a többi munkavállaló körében. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azt követeli, hogy a további tárgyalások kiindulási alapja a novembertől érvényes bértábla legyen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy reagált: a kormány a szakdolgozók béremelésével kezdte az egészségügyi bérek rendezését.

Az elmúlt 24 órában 11-en haltak meg és 905-tel nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon - erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján közölte: 22.482 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 649 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen. A tisztifőorvos az InfoRádió kérdésére hangsúlyozta: mindenképp javasolja az influenza-oltás beadatását, mert a vakcina védettséget ad a betegség szövődményeivel szemben.

Erősítik együttműködésüket a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a visegrádi országok - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter prágai tárgyalásai után elmondta: létrejön egy koordinációs mechanizmus, ahol a négy állam egyezteti az intézkedéseit és ki tudja cserélni tapasztalatait.

Az államfő szerint a klímaváltozással, fenntarthatósággal összefüggő kérdések megmaradnak a koronavírus-járvány elmúltával is. Áder János az idén ötödik alkalommal meghirdetett fenntarthatósági témahét nyitórendezvényén úgy fogalmazott: a jelenlegi klímaváltozásért elsősorban a szén-dioxid és a többi üvegházhatást okozó gáz felelős. Hangsúlyozta: Magyarország bezárja az utolsó nagy szénerőművet, a Mátrai Hőerőművet, többszörösére növeli a naperőművi kapacitást.

A tanárok, tanítók kimagasló hivatás- és felelősségtudatát méltatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pedagógusok világnapja alkalmából. A közlemény kiemeli, hogy az idén a koronavírus-járvány miatt még nagyobb felelősség hárult a pedagógusokra, akik a tavasszal bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend idején, illetve szeptembertől, a hagyományos oktatás újraindítását követően kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és nyújtanak.

Kiállt az oktatásban dolgozók jogai mellett és egyúttal anyagi elismerésüket sürgette a Pedagógusok Szakszervezete. Az érdekképviselet kiemelte: a pedagógusok világnapját az idén alapvetően meghatározza a koronavírus elleni küzdelem Magyarországon is. A közlemény hangsúlyozza a járvány elleni küzdelemből a pedagógusok, az oktatók, az oktatásban dolgozók már tavasszal is kivették részüket, ugyanakkor joguk van egészségük megőrzéshez, a biztonságos munkahelyhez, továbbá ahhoz is, hogy még inkább megbecsüljék, elismerjék őket.

Fenntartják a blokádot a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, akik az újonnan kinevezett vezetőség ajánlatát ultimátumnak tekintik és visszautasítják. A hallgatók képviselői elmondták: az egyetemi autonómia feltételei rögzítve vannak a nemzeti felsőoktatási törvényben, nem képezhetik semmilyen egyeztetés részét. Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár közös nyílt levelében az egyetemi épületek blokádját szervezőknek büntetlenséget, illetve az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést ígértek abban az esetben, ha azonnal befejeződik a dolgozók sztrájkja és szerdáig a blokád.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte már minden tizedik ember elkaphatta a koronavírus-fertőzést.Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója arról számolt be, hogy a számok jelentősen eltérnek a városi és a vidéki környezetben élők esetében, azonban az eredmény azt jelenti, hogy a világ lakosságának túlnyomó többsége továbbra is kockázatnak van kitéve. Ez a becslés, miszerint már mintegy 760 millió ember elkaphatta a koronavírust, messze felülmúlja az eddig igazolt fertőzéses esetek 35 milliós számát.

Azonnali tűzszünetre szólította fel az azeri és az örmény erőket a NATO-főtitkára. A két ország több mint egy hete harcol a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah miatt. Jens Stoltenberg Ankarában tett látogatásakor közölte, azt várja a török kormánytól, Baku legfőbb szövetségesétől, hogy felhasználja befolyását a feszültség csillapítására. A török külügyminiszter pedig azt sürgette, hogy a nemzetközi közösség és a NATO szólítsa fel Örményországot: mihamarabb vonuljon ki Azerbajdzsán területéről.