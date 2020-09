Müller Cecília: lassulni látszik a pozitív esetek számának emelkedése

A kormány szerdán tárgyal az ideiglenes határellenőrzés meghosszabbításáról – jelentette be Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese, és részletesen beszámolt arról, hogy hány helyszínen kell teljesíteni a határőrizeti feladatokat a rendőrségnek. Öt olyan határátkelő van, ahol a tranzitútvonalakon beléphetnek az országba külföldi állampolgárok, és 24 órán belül el kell hagyniuk az országot. Szeptember eleje óta több mint 72 ezer teherjárművet engedtek át az országon.

Külföldre utazás esetén mindenki ellenőrizze, hogy a célországba milyen belépési szabályok vannak – figyelmeztetett az alezredes.

851 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 25 567 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma 19 637 fő. Az aktív fertőzöttek 37%-a, az elhunytak 54%-a, a gyógyultak 39%-a budapesti. 755 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.A laborvizsgálatok meghaladták a 704 ezret. Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 757 főre emelkedett, 5173-an pedig már meggyógyultak – ismertette a legfrissebb adatokat Müller Cecília.

Az első nullámban a járványgörbe ellaposítása volt a cél, a másodikban viszont más a járvány dinamikája – mondta a tisztfőorvos. A nyári időszak után gyorsan emelkedtek a számok, volt olyan két hét, amikor megháromszorozódott a fertőzöttek száma, a reprodukciós ráta meghaladta a hármat is, most alig több mint egy.

Kicsit lassulni látszik az emelkedés, nő a pozitívak száma, de az új fertőzöttek száma ezer alatt marad – mondta Müller Cecília. Életkor szerint a regisztrált esetek negyedét teszi ki még mindig a 20-29 éves korosztály. A 30-60 év közöttiek aránya 43 százalék, és csupán 15 százalék a 60 év felettiek aránya. Ez jelentős eltérés a tavaszi adatokhoz képest. A 14 év alattiak aránya nagyon csekély, négy százalék.

A területi megoszlásnak nincs információs értéke, mert az egész országban megjelenhet a vírus. Százezer lakos közül 253 főt érint a pozitív esetek száma. Budapesten magasabbak az adatok, mert sűrűbben lakott terület. A fővárosban százezer lakosra 534 pozitív eset jut. A megyék közül Csongrád-Csanád megyében 280 eset jut százezer lakosra, a legkedvezőbb a helyzet Békés megyében, ahol csak nyolcvan ez a szám.

Továbbra is rendkívül fontos a higiénés rendszabályok betartása: a távolságtartás, a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Érvényben vannak továbbra is a korlátozó szabályok – emlékeztetett Müller Cecília, és beszélt a házi karantén esetén követendő eljárásrendről is. Kiemelte az elkülönítés fontosságát, még a lakáson belül is a többi családtagtól, illetve azt is, hogy aki rosszul érzi magát, telefonon jelezze a háziorvosának.

Külön felhívta a figyelmet a takarításra, a vírus különösen érzékeny a klórra, ezért egyszerű hipós vízzel elég fertőtleníteni, minden, a fertőzött által érintett tárgyat a lakásban.

A cél az, hogy mindenki élje tovább a megszokott életét, és minél előbb térjen vissza a munkájához és a megszokott családi életéhez – mondta Müller Cecília.

Kérdések

Tervez-e az operatív törzs és a kormány szigorításokat?

Követik a külföldi intézkedéseket, de nincs napirenden további szigorítás bevezetése. Most stagnáló helyzetben van nálunk a járvány.

Fogadhatnak-e adományokat a karitatív szervezetek?

Nincs akadálya, csak 48 órára kell karanténba helyezni az adományozott ruhákat, és használat előtt 60 fok felett ki kell mosni.

Egészségügyi dolgozók megbetegedése miatt mindenhol szükség lehet a vezénylésre?

Fontos a védőfelszerelés precíz használata, de akár a családjukban is megfertőződhetnek. Ebben az esetben gondoskodni kell a személyzetről, ekkor is lehet élni a kirendeléssel.

Milyen maszkot javasolnak 8-10 órás munkára?

Általában nem kötelező a munkahelyi viselése, de több esetben ajánljuk. Ezt a munkáltató határozza meg, hogy adott munkakörben kell-e viselni. Ha igen, akkor az időtartamát is meghatározza. Ez többletterhelés a munkavállalónak, az egyszer használatos maszkot 4-5 órán át lehet csak hordani. Textilmaszk esetén legyen belőle több, mert tüsszentés után a cseréjét ajánlják, utána pedig mosni kell.

Társasházakban mire kell odafigyelni?

Az egyéni felelősség óriási, a társasház közös helyiségeiben tegyük fel a maszkot. Többször kell takarítani a lépcsőházban, és fertőtleníteni is. Ami közös, az fokozott figyelmet követel, a korlátokat, kilincseket, liftgombokat két-háromóránként kell fertőtleníteni.

Várható-e a halasztható egészségügyi ellátások felfüggesztése?

Nem célunk. Az a cél, hogy működjön az ország és az egészségügy is. jelenleg is zajlanak az elektív elltátások.

A gyermekorvosok miért nem fogadják a betegeket?

A koronavírus-gyanús gyerekek esetében telefonon kell jelezni a háziorvosnak. Ha egyéb légúti megbetegedésben szenved a gyermek, és meg kell vizsgálni, akkor a gyermekorvos időpontra hívja a gyereket a rendelőbe. Ott a többi gyerektől elkülönítve, védőfelszerelésben meg kell vizsgálnia.

Ha felszólítás ellenére nem visel valaki maszkot az üzletben, akkor hívható rendőr?

Ha a kereskedő észleli a maszk hiányát, akkor fel kell szólítania a vevőt, és gondoskodnia kell arról hogy hagyja el az üzletet. Ha erre nem hajlandó és a maszkot sem teszi fel, akkor kezdeményezheti a rendőri intézkedést. A rendőrség felkészült a megemelkedett feladatok ellátására.

