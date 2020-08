Hatalmas összeggel segíti a bejrúti robbanás utáni kármentést Magyaország

Azbej Tristan azt mondta, hogy a magyar támogatás kedvezményezettje a Hungary Helps korábbi partnere, a libanoni maronita egyház karitatív missziója. Az adományt még csütörtökön eljuttatják hozzájuk.

Mint mondta, a katasztrófát követően a Hungary Helps munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot libanoni humanitárius partnereikkel, hogy teljes körű tájékoztatást kapjanak a veszteségekről, károkról és felmérjék a magyar segítségnyújtás lehetőségeit.

Legkevesebb száz ember életét vesztette és több mint 4000-en megsérültek a keddi kettős robbanásban, ennyi sérültet képtelen ellátni a helyi egészségügyi rendszer.

Az anyagi kár felbecsülhetetlen,

- sorolta az államtitkár, arra is kitérve, hogy egy ortodox kórház gyakorlatilag megsemmisült a robbanás közelében.

Mindezt tetézi, hogy Libanonban gazdasági, pénzügyi és politikai válság van, amit a koronavírus-járvány tovább súlyosbít, továbbá a bejrúti kikötőben a robbanás miatt nagy mennyiségű élelmiszer és gyógyszerkészlet semmisült meg.

Az államtitkár a szerdai kormányülésen született döntést ismertetve közölte, hogy Magyarország egymillió eurós humanitárius segítségnyújtással támogatja a libanoni kármentést, az emberi életek megmentését, a hajléktalanná vált emberek lakhatásának megoldását és az újjáépítést.

