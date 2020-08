Robbanás után - Bejrútot katasztrófaövezetté nyilvánították

Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították a keddi rendkívül erőteljes robbanások miatt. Éjfélre már 78 halálos áldozatról tájékoztatott Libanon egészségügyi minisztere és csaknem négyezer sérültről.

Kedd késő estére összehívott rendkívüli ülésén a Legfőbb Védelmi Tanács nyilvánította katasztrófa sújtotta várossá Bejrútot, és a testület azt javasolta a kormánynak, hogy szerdán hirdessen ki rendkívüli állapotot két hétre.

Az egészségügyi miniszter közlése szerint sokan eltűntek, keresésüket a romba dőlt épületekben és a törmelék alatt nagyon nehezíti, hogy nincs áram. Leállt a telefonösszeköttetés és az internetszolgáltatás is.

A robbanások miatt

ehetetlenné vált a kikötő magtáraiban tárolt gabona.

A gazdasági miniszter közölte, hogy Libanon majd importra szorul, de egyelőre elég búzája van.

A robbanások okát még mindig nem tudni. Az első hírek szerint

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020