Szakértő a robbanásról: nem lehet ennyi ammónium-nitrát egy helyen

Nagy valószínűséggel egy kisebb tűz okozta a bejrúti kikötőben tárolt nagymennyiségű ammónium-nitrát berobbanását kedd este - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő szerdán a Kossuth rádióban.

Hangsúlyozta: "finoman szólva" is szabálytalan 2700 tonna ammónium-nitrát tárolása egy városban.

A pusztítás földrengésszerű volt, Bejrút nyugati része romokban áll, a sebesültek száma már négyezer körül van - tette hozzá.

Libanonban különböző érdekek, szervezetek, vallási közösségek vannak, amelyek között nagy az ellentét - mondta Kis-Benedek József, megjegyezve,

nem lenne meglepve, ha a Hezbollah nevű terrorszervezet is érintett lenne.

A Hezbollahnál ugyanis gyakorlat, hogy városok közelében tárol robbanóanyagot - közölte.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020