Bejrúti detonáció: már száz fölött a halottak száma

Meghaladja a százat a bejrúti kettős robbanás halálos áldozatainak száma - közölte szerdán a Sky News Arabia hírtelevízió a libanoni vöröskeresztre hivatkozva.

A híradás szerint a hatalmas erejű detonációban több mint négyezren sérültek meg. Köztük van az ENSZ 48 alkalmazottja és 27 családtagja - közölte szerdán az al-Dzsazíra hírtelevízióval Farhan Haq, az ENSZ-főtitkár szóvivője.

Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították.

A robbanások okát még mindig nem tudni. Az első hírek szerint petárdaraktárban keletkezett tűz okozta az elsőt, a második rendkívüli erősségét pedig az, hogy nagyon nagy mennyiségű, 2700 tonna ammóniumnitrát robbant fel, amelyet már hat éve tároltak egy kikötői raktárban.

