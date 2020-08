Bejrút: a hatalmas robbanásban megsérült a magyar követség épülete is

A bejrúti robbanásban megsérült a magyar követség épülete, magyar érintettről azonban nem tud a Külgazdasági és Külügyminisztérium, segítséget eddig senki sem kért - írta közösségi oldalán a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerdán.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: a minisztérium megdöbbenéssel értesült a pusztító libanoni robbanásról, és együttérzését fejezi ki az áldozatok családjainak és a sérülteknek, valamint Libanon mellett áll ebben a szörnyű helyzetben.

A nagykövetség kapcsolatban van a helyi hatóságokkal.

- közölte az államtitkár.

Kollégáik jól vannak, készek arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar állampolgárokat - tette hozzá.

Libanon fővárosában, Bejrútban kedd este történt robbanás, amelynek több ezer sebesültje és már száznál több halottja van. A robbanás a bejrúti kikötő körzetében történt, ott, ahol több robbanóanyag-raktár - más források szerint vegyianyagraktár - található. Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították, és gyásznapot hirdettek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020