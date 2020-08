Kiderült, honnan származott a Bejrútban felrobbant anyag

A bejrúti robbanás okáról már korábban is jelentek meg feltételezések, ismert volt, hogy petárdaraktárban keletkezett tűz okozta az elsőt, a második pedig azért lett rendkívüli erejű, mert 2700 tonnányi ammónium-nitrát robbant be, amelyet hat éve kobozott el és azóta egy kikötői raktárban tárolt a vámhivatal. Ammónium-nitrát robbanására utal az is, hogy szemtanúk szerint utána narancssárga felhő keletkezett. Hasonló, vörösesbarna színe van a nitrátvegyületek robbanása után keletkező, mérgező nitrogén-dioxid gáznak is.

A robbanás helyszínét megjelölve tartják a Google Térképen

Michel Aun libanoni elnök szerdán bejelentette, hogy vizsgálat indul a végzetes katasztrófa okainak teljes feltárása érdekében. Jelezte, hogy a vizsgálat eredményéről maradéktalanul tájékoztatni fogják a közvéleményt. Az államfő televíziós beszédében segítséget kért más országoktól arra utalva, hogy Libanon a gazdasági összeomlás szélén áll. Érkeztek is felajánlások számos országtól a kettős robbanás sérültjeinek ellátása, a romok eltakarítása és az újjáépítés érdekében.

A helyi vöröskereszt az egészségügyi minisztériummal karöltve próbálja elhelyezni a halottasházakban az áldozatok holttestét, a kórházak pedig már megteltek sérültekkel.

A robbanás következtében egyébként teljesen megsemmisült Libanon központi magtára a benne tárolt gabonával együtt, így az országnak egy hónapnál kevesebbre elegendő gabonatartaléka maradt, miközben a élelmiszerbiztonság fenntartásához három hónapnyi tartalékra lenne szüksége - mondta Raul Nehme gazdasági miniszter.

Évekkel ezelőtt elkobzott műtrágya

A Bejrútban elraktározott, majd felrobbant nagy mennyiségű műtrágya a Rhosus nevű hajóról származik, amelynek orosz tulajdonosa volt, és rakományát hat évvel ezelőtt kobozta el a libanoni vámhivatal - közölte szerdán az LBCI televízió, amelynek információiról az RBC orosz hírportál közölt pontosító részleteket.

Az LBCI a libanoni legfelsőbb védelmi tanács ülésének eredményeiről beszámolva közölte, hogy a veszélyes rakomány, a 2750 tonna ammónium-nitrát a Rhosus nevű hajón érkezett 2014 szeptemberében a bejrúti kikötőbe. A hajó a georgiai Batumi városból indult úticélja, Mozamik felé. Meghibásodás miatt azonban kénytelen volt útközben váratlanul kikötni a libanoni fővárosban. A helyi hatóságok megvizsgálták a moldovai zászló alatt hajózó Rhosust, és megtiltották, hogy elhagyja a kikötőt, a veszélyes műtrágyarakományt pedig elkobozták és raktárba helyezték.

A Rhosus tulajdonosa az orosz állampolgárságú, Cipruson élő Igor Grecsuskin volt. A kikötés után csődöt jelentett, erre hivatkozva elhagyta a hajót, a legénységet pedig fizetés nélkül faképnél hagyta.

Meghaladja a százat a bejrúti kettős robbanás halálos áldozatainak száma, a sérültek száma több mint négyezer, és legalább kétszázezer ember vált földönfutóvá, miután a hatalmas erejű detonációban az otthonuk megsemmisült - közölte a helyi média szerdán a hatóságokra és a vöröskeresztre hivatkozva.

Mivel vannak még emberek az összedőlt épületek romjai alatt, és több mint hatvan sérültnek válságos az állapotba, nem zárható ki, hogy tovább fog emelkedni a halálos áldozatok száma. A sérültek között vannak külföldiek is. Megsérült az ENSZ 48 alkalmazottja és 27 családtagjuk is - közölte szerdán az al-Dzsazíra hírtelevízióval Farhan Haq, az ENSZ-főtitkár szóvivője.

Magyar sérült nincs, de az ország libanoni követsége is azok között van, amelyek megsérültek a detonációkban. A robbanásnak magyar szemtanúja is volt. Figyelmeztettek a veszélyes anyagok miatt A bejrúti kormányzó szerint 2014-ben készült egy biztonsági jelentés, amely felhívta a figyelmet arra, hogy a fővárosban robbanás következhet be, mert helytelenül tárolnak rendkívül robbanékony anyagokat. Az ammónium-nitrát vízben jól oldódó só, műtrágya és robbanószerkezetek készítésére is használják. Emlékezetes, hogy Timothy McVeigh 2,2 tonna ammónium-nitráttal robbantotta fel 1995 áprilisában az egyesült államokbeli Oklahomában a szövetségi irodaházat. A detonáció 2,3 tonna TNT robbanóerejének felelt meg, és hallani lehetett a várostól 90 kilométerre is. A terrortámadásban 168 ember halt meg. Egy másik, ammónium-nitráttal összefüggő hatalmas robbanás 1947-ben történt a szintén az egyesült államokbeli Texas Cityben, ahol egy 2200 tonna ilyen vegyi anyagot szállító hajón következett be detonáció. A robbanás átterjedt a közeli olajlétesítményekre és egy vegyi üzemre. Legkevesebb 575-en meghaltak, és mintegy 4 ezren megsérültek.

Marvan Abbud bejrúti kormányzó közölte a libanoni MTV televízióval, hogy 200-250 ezer közé tehető azoknak a száma, akik elveszítették otthonukat. A hatóságok azon vannak, hogy élelemmel, ívóvízzel és hajlékkal lássák el őket. A tűzoltóság tíz emberét veszítette el, és a kár 3-5 milliárd dollárra (880-1500 milliárd forint) vagy még annál is többre rúg - mondta a kormányzó.

Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították és gyásznapot hirdettek.

A jordániai földtani intézet szerint a robbanás 4,5-es erősségű földrengésnek felelt meg a Richter-skálán. Hírügynökségek megjegyzik, hogy a tizenöt éves libanoni polgárháború idején se történt ekkora erejű robbanás a libanoni fővárosban. Erejére utal, hogy még a Bejrúttól 200 kilométernyire lévő Cipruson is lehetett érezni.

