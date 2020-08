Több ezer sebesültje van a bejrúti robbanásnak

Hamad Hasszán libanoni egészségügyi miniszter legfrissebb tájékoztatása szerint több mint ötvenen vesztették életüket és 2700-an sebesültek meg a bejrúti kikötő körzetében történt robbanás után. A libanoni vöröskereszt vezetője ennél kevesebb sérültről tud, de értesülése szerint számuk így is meghaladta a 2200-at.

#Beirut after the explosion. What a tragedy. It's too much to bear ? pic.twitter.com/28H4rAodpj — माधव कु.यादव (@beingsuryamadhv) August 4, 2020