A kormány intézkedéseinek fontosságáról beszélt a büdzsé céljaival kapcsolatban a pénzügyminiszter - a nap hírei

Egyformán célnak tartja a jövő évi költségvetésben a járvány elleni védekezési készültséget és a gazdasági növekedést a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Kossuth Rádióban kiemelte: a növekedés lehetővé teszi, hogy jövőre több jusson a közbiztonságra, az oktatásra és az egészségügyre, miközben a járvány elleni védekezéshez is rendelkezésre állnak a források.

Hétfőn online folytatódik a Magyar Tudományos Akadémia 193. közgyűlése, amelyen új elnököt is választanak. A közgyűlés szerdán a testület titkárságának webszervereit ért támadás miatt félbeszakadt. Az elnöki posztért ketten indulnak: Freund Tamás neurobiológus és Pléh Csaba pszichológus, nyelvész.

Kilenccel, 4183-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, az elmúlt 24 órában senki nem halt bele a fertőzésbe, az elhunytak száma változatlanul 589. A kormányzati portál azt közölte: 2811-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 783.

Magyarország egyértelmű érdekének nevezte az euró bevezetését az MSZP európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István szerint a közös európai fizetőeszköz bevezetése stabilizálná az ország uniós tagságát.

Az LMP azt kezdeményezi, hogy a 13. havi nyugdíjra szánt 77 milliárd forintból minden nyugdíjas egyformán kapjon havi 40 ezer forintos nyugdíjemelést - mondta Kanász-Nagy Máté az ellenzéki párt országos elnökségének titkára. A párt emellett 70 ezer forint fölé emelné a minimál nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot pedig alacsonyabb gazdasági növekedés esetén is biztosítaná.

Horvátországban a kormányzó jobbközép Horvát Demokratikus Közösség nyert az előrehozott parlamenti választásokon - derült ki a szavazófülkékből kilépők megkérdezésén alapuló felmérésből. A kormányzó párt 61, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt által alapított Restart Koalíció 44 mandátumot szerzett a 151 fős száborban.

Olaszországban kényszerkezelést vezethetnek be a vesztegzár intézkedéseket megszegő koronavírus-fertőzöttekkel szemben. Az egészségügyi miniszter azután jelentette ezt be, miután kiderült, hogy ismét emelkedett a járványgörbe. Egész Olaszországban megszaporodtak a kisebb gócpontok. A koronavírus fertőzés erősödése miatt hétfőn ismét szigorításokat vezetnek be Veneto tartományban.

Világszerte meghaladta a 11 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma, a betegségnek több mint 530 ezer halálos áldozata van. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint a gyógyultak száma meghaladta a 6 milliót. A vírus okozta Covid-19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább. Európában az Egyesült Királyságban van továbbra is a legtöbb halálos áldozat.