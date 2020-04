Újabb 14 halott itthon, 2284-re nőtt az ismert fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2284 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte csütörtök reggel a tájékoztatási portál. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 239 főre emelkedett az elhunytak száma, 390-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Azt kérik a hatóságok, hogy a tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Az oldal adatai szerint jelenleg 10 942-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 55 390. Az oldal térképe alapján

továbbra is Budapesten (1173 ember) és Pest megyében (317) van a legtöbb fertőzött.

Ezt követi Fejér megye (213), Győr-Moson-Sopron megye (72), Csongrád megye (57), és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (53). Békés megyében van a legkevesebb fertőzött (13) Magyarországon.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérik a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására.

