Újabb gazdasági intézkedéseket ismertetett Orbán Viktor - a nap hírei

Újabb öt pontos gazdasági intézkedés-sorozatot jelentett be a miniszterelnök. Orbán Viktor rendkívüli tájékoztatóján elmondta, cél, hogy annyi munkahelyet hozzanak létre, ahányat a vírus megszüntet. Közölte, hogy a GDP 18-20 százalékát csoportosítják át ennek érdekében, a költségvetés hiányát pedig az eddig tervezett 1-ről 2,7 százalékra emelik. A munkahelyek megőrzése érdekében, rövidített munkavégzés esetén a kormány átvállalja a bérköltségek egy részét. Számot azonban nem mondott. Új munkahelyek teremtése érdekében beruházásokat támogat a kormány, 450 milliárd forint értékben. A kormányfő támogatást ígért egyes kiemelt ágazatoknak, köztük az élelmiszeriparnak, az egészségiparnak és turizmusnak. A magyar vállalkozásoknak 2000 milliárd forint értékben kamat és garancia támogatott hitelt biztosít a kormány. Közölte: a következő években visszahozzák a 13. havi nyugdíjat.

Az ellenzéki pártok felháborodással fogadták, hogy a kormány önkormányzati adóbevételeket is átcsoportosít a járvány elleni védekezés értelmében. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor az Országgyűlésben napirend előtti felszólalásban úgy fogalmazott: a kormány az önkormányzatoktól veszi el a legkevesebb pénzt. Az ellenzéki pártok keveslik a miniszterelnök által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket is. Jakab Péter a Jobbik frakcióvezetője a munkabérek 80 százalékos állami átvállalását követelte és javaslatot tett egy új különadóra. Tóth Bertalan az MSZP frakcióvezetője 100 ezer forintos, 9 hónapig járó munkanélküli segélyt és 6,5 százalékos nyugdíjemelést indítványozott.

A gazdasági kamarák, vállalkozói szervezetek javaslatai is beépültek a gazdaság újraindítását szolgáló kormányzati lépésekbe – közölte az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a gazdasági élet felsővezetőivel tartott videókonferencián azt mondta: az új gazdaságvédelmi akcióterv nem növeli Magyarország külső kitettségét, és nem lépi túl a költségvetésben 2019-ben lefektetett kereteket, a források átcsoportosításával szolgálja a vállalkozások és a munkahelyek védelmét.

Nem támogatták a kerületi polgármesterek a koronavírus-járvány miatt a kormány által hétfőtől bevezetett teljes körű ingyenes parkolást, és a díjmentesség hatására a közösségi közlekedés kihasználtsága nem csökkent, viszont az elmúlt hetekhez képest érdemben nőtt a közúti forgalom Budapesten - írta a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán a Belváros-Lipótváros Fidesz-KDNP-s polgármesterének nyilatkozatát idézte, amely szerint Szentgyörgyvölgyi Péter arról beszélt: nem tehetnek olyan szakmai javaslatot, amely veszélyezteti a kerületben élők parkolását a lakóhelyüknél, és nagyobb forgalmat okoz.

A szociális dolgozóknak is elrendelhető 24 órás műszak a veszélyhelyzet alatt- közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a 24 órás műszak után 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani. A tisztifőorvos megerősítette, hogy továbbra is Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött. Az ügyeleti központ munkatársa ismét felhívta a figyelmet arra, hogy egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás szabályait. A fővárosban szombatról vasárnapra megduplázódott az ilyen szabálysértések száma. Kiss Róbert közölte azt is, hogy emiatt fokozottan ellenőrzik a kirándulóhelyeket is.

Újabb ügyek, eljárások esetében függesztik fel a személyes ügyintézést. A jogszabály módosítások most jelentek meg a Magyar Közlönyben. A koronavírus-járvány lassítása érdekében nincs szükség személyes ügyintézésre a szociális, gyermekvédelmi és egyéb ellátások folyósításához, akkor sem, ha esedékes lenne a felülvizsgálat. Azokat a veszélyhelyzet lejártát követő második hónapig kell pótolni. Ezek közé tartozik megváltozott a munkaképességű személyek rehabilitációs ellátása és a közgyógyellátás is. Ugyancsak felfüggeszthető a nyugdíj- vagy más társadalombiztosítási, illetve családtámogatási eljárás, és a gyámhatósági eljárásban sincs szükség személyes megjelenésre.

Aláírta a fővárosi színházak támogatásáról szóló megállapodást a főpolgármester és a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közös közleményük szerint a főváros egyedül, kormányzati támogatás nélkül finanszírozza a Katona, Radnóti, Örkény és TRAFÓ színházat, és e színházak vezetőinek kinevezéséről a Fővárosi Közgyűlés önállóan dönt. A József Attila, a Madách, az Új Színház, a Vígszínház, a Bábszínház és a Kolibri működését egyedül a kormány biztosítja. A kormány vállalja, hogy 2024 végéig kizárólag a főpolgármester egyetértésével nevez ki vezetőt a Vígszínház élére, míg a főváros elfogadja, hogy a Thália Színház, az Operettszínházhoz hasonlóan állami tulajdonú és fenntartású színház lesz.

Kinevezte az Országos Bírósági Hivatal két új elnökhelyettesét, Csillám Katalint és Erőss Mónikát a köztársasági elnök. A két új elnökhelyettes kinevezése kedden lép életbe. Az OBH két korábbi elnökhelyettese, Répássy Árpád és Vajas Sándor április 1-jétől ítélőtáblai tanácselnökként folytatja, Répássy Árpád Debrecenben, Vajas Sándor pedig a fővárosban. Darák Péter, a Kúria elnöke egyes igazgatási feladatokkal új vezetőket bízott meg.

Több mint 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek és több mint 3500-zal a halottak száma egy nap alatt világszerte. A Johns Hopkins egyetem összesítése szerint hatszázharminchattal nőtt az elmúlt egy napban - a vasárnapi 525 új halálesethez képest – a járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely a járvány helyi kitörése óta elérte a 16 523-at. Franciaországban hétfő estig több mint 93 ezer embert fertőzött meg a vírus, és 8087 áldozata van a járványnak. Spanyolországban már ötödik napja csökken az új típusú koronavírus napi fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma. Tovább csökkent a nagy-britanniai halálos áldozatainak napi száma.

Szlovákiában 23 év fegyházra ítélték a Kuciak-gyilkosság elkövetőjét.A férfit nem csak az oknyomozó újságíró és barátnőjének megöléséért, hanem egy másik, korábbi gyilkosságért is bűnösnek mondták ki. Azért csak 23 évet kapott, mert együttműködött a hatóságokkal. Az ügyben az egyik közvetítő 15 év fegyházat kapott, a gyilkosság megrendelője ügyében ugyanakkor még nem született ítélet.