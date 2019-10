Csak estére várható az üllői leszakadt felsővezeték helyreállítása

A Mávinform tájékoztatása szerint a menetidő 30-40 perccel, esetenként ennél többel is meghosszabbodik a vonalon. A helyreállításig Üllő és Monor között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A ceglédi vonalon járatkimaradásokra is számítani kell. A szegedi InterCity vonatok Ceglédről indulnak a Nyugati pályaudvar helyett és Ceglédig is közlekednek Szeged felől. A zónázó vonatok megállnak Üllőn és Hosszúberek-Péteri megállóhelyen is. Egyes InterCity vonatok kerülő útvonalon közlekednek, Újszász-Szolnok érintésével.

A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon közlekedő InterCityk és gyorsvonatok a teljes útvonalon felár nélkül vehetők igénybe. A Volán érintett járatain a vasúti bérleteket elfogadják.

