Sikeresnek nevezte a választási informatikai rendszer főpróbáját a Nemzeti Választási Iroda elnöke - a nap hírei

Sikeresnek nevezte a választási informatikai rendszer főpróbáját a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pálffy Ilona elmondta: a felkészítések, előkészületek befejeződtek, az NVI munkatársai készen állnak a választás technikai lebonyolítására. Hangsúlyozta: az önkormányzati választáson a Nemzeti Választási Iroda bővített védelmi megoldásokat alkalmaz a kibertámadások kivédésére. A szavazás napján a részvételi adatokat kétóránként összegzik majd.

A napokban szállítják ki a pótrendelés keretében igényelt tankönyveket – mondta a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán adatai szerint október 1-jéig 614 ezer könyvet, illetve munkafüzetet rendeltek az iskolák 642 millió forint értékben. Az államtitkár elmondta azt is, hogy az elmúlt hetekben három kiadó teljes tankönyv-portfólióját is felvásárolta az állam. A közeljövőben is terveznek még néhány kiadóvásárlást. Hozzátette: az idei tankönyvrendelésben 85 százalék fölötti volt az állami kiadású tankönyvek aránya.

A hazai állategészségügy színvonalának emeléséhez is hozzájárul a vaddisznóállományban terjedő sertéspestis elleni küzdelem - jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a fertőzés veszélye miatt minden eddiginél komolyabban veszik az előírásokat. A gazdálkodókkal közösen azon dolgoznak, hogy a nagy telepek védettek legyenek a behurcolás ellen, és a háztájikban is meg lehessen előzni a kór megjelenését.

Jelentős átalakulást jelentettek be a hazai árampiacon. Az MVM kisebbségi tulajdonos lesz az E.On-ban, amely viszont megvásárolná az MVM-től az Elmű és az Émász részesedését. Emellett az Opus szerezheti meg az E.Ontól a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t. Az Opus arra számít, hogy fokozhatja az energetikai divíziójának hatékonyságát.

Jövőre negyedével, 37 milliárd forinttal nő az ország költségvetésében a kutatás-fejlesztési és innovációs forrás - mondta a szakminiszter. Palkovics László az Iparkamara kutatásfejlesztés és innovációs kollégiumi ülésén arról beszélt, hogy Magyarország az európai uniós tagországok között 23. helyen áll az innovációs index alapján, az előbbre lépéshez egyebek mellett a magyar tulajdonú vállalatok innovációs képességén is kell javítani.

A vizsgált járművek mintegy 90 százaléka megfelelt a környezetvédelmi előírásoknak a négy városban tartott vizsgálaton. Budapesten, Győrben, Szegeden és Debrecenben ellenőrizték az autók károsanyag-kibocsátását. Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár az M1-en elmondta: a tavalyi méréshez képest 7 százalékkal javult a helyzet, de ez még mindig elmarad az eddigi legjobb, 2011-es állapottól.

Felügyeleti biztost rendelt ki az Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztárhoz a Nemzeti Bank, mert a nyugdíjpénztárnál veszélyhelyzet alakult ki. A jegybanki intézkedés nem érinti a Nyugdíjpénztárnak a tagjaival szemben fennálló kötelezettségeit. Az MNB vizsgálatának eddigi adatai szerint nem megfelelőek a nyugdíjpénztár irányítási és ellenőrzési kontrolljai, elégtelenek működésének egyes alapvető tárgyi és személyi feltételei.

A brit kormányfő a brexit határidejének elhalasztását fogja kérni, ha október 19-éig nem sikerül megállapodni az Európai Unióval. Ez derül ki egy kormányzati iratból, amelyet a skóciai legfelsőbb bíróságon ismertettek. Boris Johnson eddig azt hangoztatta, hogy október 31-én mindenképpen kivezeti az Egyesült Királyságot az Európai Unióból, akár lesz megállapodás, akár nem.

Vízum nélkül utazhatnak be a lengyel állampolgárok az Egyesült Államokba - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump a múlt hónapban már jelezte, hogy Lengyelországnak is meg akarja adni a jogot, hogy csatlakozzon a külügyminisztérium úgynevezett ESTA-programjához. Magyarország régóta részt vesz ebben a programban.

Lengyelországban létrehozták az előretolt amerikai hadosztály-parancsnokságot. Ez fogja koordinálni fogja az Egyesült Államok fegyveres erőinek működését a NATO keleti szárnyán. A parancsnokság létrehozásáról szóló megállapodást a múlt héten írta alá Andrzej Duda lengyel és Donald Trump amerikai elnök.

Több ezer munkavállalónak csökkentheti a bérét Németországban a BMW egy takarékossági program részeként. Lapértesülés szerint ötezernél is több magasan képzett munkavállaló fizetése csökkenhet, egyes esetekben éves szinten 10-14 ezer euróval.