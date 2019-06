Minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat jövőre, jelentette ki a költségvetési vitában a pénzügyminiszter - a nap hírei

Minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat jövőre - jelentette ki a pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés parlamenti vitájában. Varga Mihály a családok támogatása mellett az oktatást, az egészségügyet, a nyugdíjakat, az államháztartásban dolgozók bérét, valamint a védelmi és rendvédelmi kiadásokat emelte ki. A Fidesz és a KDNP szerint rendkívüli mértékű a családok jövő évi támogatása. A Jobbik és az LMP a jövő felélésének tartja az előterjesztést. Az MSZP szerint igazságtalan a tervezet, a DK a túlélés büdzséjének tartja azt, a Párbeszéd átverésről beszél.

Megalapozottnak tartja a 2020-as költségvetést az Állami Számvevőszék. Domokos László, a testület elnöke a törvényjavaslat vitájában azt mondta: a tervezet hozzájárul a gazdaság fenntartható kifehérítéséhez, valamint megfelelő keretet ad a társadalompolitikai célkitűzések megvalósításához. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke arról beszélt, hogy stabilak a gazdaság alapjai.

A magyar és horvát gázpiac integrálását javasolta horvát tárgyaló partnerének a külgazdasági miniszter. Szijjártó Péter Zágrábban állapodott meg erről Tomislav Čorić horvát környezetvédelmi és energetikai miniszterrel. A magyar politikus elmondta: az elképzelés szerint Magyarország és Horvátország határán nem kellene gázszállítási tarifát fizetni, amivel nagyobb gázpiac jönne létre, ami megkönnyítené az ártárgyalásokat is.

A MÁV azt javasolja, hogy ne a Nyugatiba, hanem a Keleti pályaudvarra érkezzenek a leendő repülőtéri vasútvonal járatai. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a Nyugati már most is telített, nem alkalmas újabb járatok fogadására. Hozzátette: a módosításhoz kormánydöntésre van szükség. A vasúttársaság vezetője beszélt arról is, hogy már a jövő év elején forgalomba állhat a három új emeletes motorvonat. Homolya Róbert megerősítette, hogy a már megrendelt 19 szerelvény mellé újabb 21-et venne a MÁV.

20 új Airbus repülőgépet vásárol a Wizz Air. A megállapodást a párizsi légi szalonon jelentette be a társaság vezérigazgatója. Váradi József elmondta: a dubaji és asztanai útvonalak sikere után egy keskenytörzsű, de hosszútávú járatokat teljesítő géppel a jelenlegi üzleti modellt követve újabb útvonalakat is nyithat a társaság.

Egymással összhangban fejlesztené a vízgazdálkodást és a mezőgazdaságot a területért felelős államtitkár. Feldman Zsolt egy fővárosi konferencián beszélt arról is, hogy az idén új intézkedést vezetne be a tárca a Vidékfejlesztési programban az öntözési közösségek támogatására, valamint a tervek szerint július 1-jével megalakul a Nemzeti Öntözési Központ.

Csúcskategóriájú MR-berendezést adtak át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján. A legmodernebb technika felgyorsítja az adatgyűjtést, így az egész vizsgálati idő lerövidül. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a berendezéssel lehetővé válik olyan ritmuszavaros betegek vizsgálata is, akiknél a pacemaker miatt erre eddig nem volt lehetőség.

Átadta Budapest díszpolgári címeit a Fővárosi Közgyűlés ünnepi ülésén Tarlós István főpolgármester. Díszpolgári címet kapott Béres Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas színművész, Csókay András idegsebész, Darnyi Tamás és Hargitay András úszó, Kállai Kiss Ernő klarinétművész és Korda György előadóművész. Az elismerést posztumusz ítélték oda Antall Józsefnek és Mindszenty Józsefnek.

Elfogatóparancsot adott ki 4 ember ellen a maláj utasszállító ügyében a holland vezetésű nemzetközi nyomozócsoport. A 3 orosz és egy ukrán állampolgár a gyanú szerint a gépet megsemmisítő, mozgatható föld-levegő rakéta telepítésében vett részt. A Malaysia Airlines Boeing típusú repülőgépét Kelet-Ukrajna felett érte rakétatalálat 2014. július 17-én. A gép fedélzeten lévő 298 ember meghalt.

Elhunyt Horváth Ádám rendező. A Kossuth-, Erkel Ferenc- és Balázs Béla-díjas alkotó 89 éves volt. Horváth Ádám a tévéjátékoktól a hangversenyek képernyőre viteléig szinte minden televíziós műfaj kialakításában úttörő szerepet vállalt. Legismertebb munkája a Szomszédok című teleregény volt, amelynek nem csak rendezője, hanem írója is volt.