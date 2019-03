Ezrével utasítják el a szülők lányuk ingyenes HPV-oltását

"Sajnos az az igazság, hogy az emberi butaságnak nincs nagyon határa" - kommentálta az InfoRádióban Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, hogy az idei tanévben 8710 szülő utasította el gyermeke ingyenes HPV-oltását.

Póta György úgy látja, hogy az oltásellenesség most valamilyen divat lett, holott

a védőoltás az egyik legfontosabb dolog, amit az orvostudomány fölfedezett az elmúlt az időszakban.

"Beszéljünk konkrétan a HPV-ről! Ma Magyarországon évente legkevesebb 1300-1400 nőnél fedezik fel a méhnyakrák valamilyen stádiumát. Sajnos ma még minden évben hasonló számokkal találkozunk, és közel 400-an bele is halnak ebbe a betegségbe" - mutatott rá Póta György.

Szerinte ezekkel

a számokkal azok is tisztában vannak, akik elutasítják az oltást, de hogy miért hisznek jobban egy teljesen megalapozatlan, oltásellenes gondolatnak, azt érthetetlennek nevezte a szakember.

Úgy látja, az oltásellenesek számára kevésbé bizonyított a védőoltások megelőző szerepe, mint azok a kitalációk, hogy az oltástól milyen bajai lehetnek az embernek.

Póta György hangsúlyozta, az oltott populációban "kilencvensok" százalékban nem jelentkezik később a humán-papillóma vírus törzse. Azért nem 100 százalék, mert "a HPV-nek igen sokféle törzse van, és a védőoltás csak a megbetegedést kiváltó vírustörzsek nagy többségére érvényes", a vírusok pedig mindig mutálódnak is egy kicsit. A HPV okozhat egyéb nemiszervi rákot is, de gégerákot, végbélrákot, sőt, vírusos szemölcsöt is - mondta a szakember.

Nyitókép: Pixabay