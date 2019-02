Megerősítette az államtitkár: a hetedikes fiúk ingyenes HPV-oltását tervezik

Az egészségügyi kormányzat jelenleg vizsgálja annak a szakmai költséghatékonysági szempontjait, hogy mit jelentene, ha a fiúk számára is ingyenessé tennék a HPV elleni védőoltást - közölte az InfoRádióval Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár.

Nagyon várom azt a végleges szakértői anyagot, amely alapján tovább tudunk tárgyalni, úgymond logisztikai, szervezési akadálya nem volna annak, hogy nagyon hamar bevezessük" - mondta az oltással kapcsolatban Horváth Ildikó.

Hogy miért nem lehet bevezetési időpontot mondani, arról az államtitkár azt mondta, az eddigi elemzések legfőképpen a méhnyakrák megelőzésére irányultak, közben összesen 20 ország van a világban, ahol a fiúk oltására program van.

"Most vizsgálja a világ, hogy megéri-e a fiúk oltása irányába mozdulni" - fejtegette.

Amennyiben Magyarországon bevezetik a fiúk HPV-oltását, úgy az ingyenes lehet, kötelezően felajánlandó és önkéntesen választható.

A 7. osztályos lányoknál tavaly már 82 százalékos volt az oltottsági arány. A fiúk esetében ugyanígy a 7. osztályosok lennének érintettek. Az oltóanyag ugyanaz volna, mint a lányoknál.

Hasznos lehet az, ha a fiúk is ingyenesen kaphatnak HPV vírus elleni védőoltást - mondta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Póta György az InfoRádiónak hangsúlyozta, hogy a vakcina több olyan daganat ellen is véd, amely férfiaknál alakulhat ki. "Amivel a tavalyi évig oltottuk lányokat, egy kétkomponensű oltás, ami a méhnyakrák megakadályozására nagyon alkalmas, de nem tartalmazza azokat a vírustörzseket, amik fiúkban rosszindulatú daganatot, gégerákot, vírusos nemi szervi szemölcsöket okoz. A kilenckomponensűvel már lehet és érdemes a fiúkat is oltani. Ha mindenki oltva lenne, csökkentenénk a fertőzések kialakulását."