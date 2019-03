A családvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosításokat is tárgyalja jövő héten az Országgyűlés - a nap hírei

A családvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosításokat is tárgyalja jövő héten az Országgyűlés. Kedden dönthet a Ház egyebek mellett 36 ellenzéki képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről, akik megzavarták, illetve akadályozták a parlament tavaly december közepi ülését. A szavazások után kezdődhet általános vita a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról. A Demokratikus Koalíció hétfőn az Országgyűlés elé terjeszti családvédelmi akciótervét.

A Fidesznek addig éri meg az Európai Néppártban harcolnia, amíg van esély kiállni a bevándorlás megállítása mellett - mondta a Kossuth Rádióban a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal hangsúlyozta, a Fidesz álláspontja változatlan: a bevándorlást meg kell állítani és a keresztény kultúrát meg kell védeni.

A napokban egyeztetnek a köztisztviselők az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kormány képviselőivel - mondta az InfoRádiónak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak, és Közszolgálatai Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Boros Péterné kiemelte: bár ez nem sztrájktárgyalás lesz, de az érdekképviselet a múlt csütörtöki sztrájk után egyeztetne az ágazati problémákról, például a bérek rendezéséről.

A többi között az unió kínai kapcsolatairól tanácskoznak a tagországok külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben. A megbeszélés előkészíti az állam-, illetve kormányfők március 21-22-i tanácskozását.

A brit pénzügyminiszter szerint a kormány csak akkor terjeszti ismét az alsóház elé szavazásra a brit uniós tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodást, ha biztos az elfogadáshoz szükséges többség. Philip Hammond a BBC-nek kijelentette: a kormány kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés március 29-ei határidejének meghosszabbítását, de ez csak akkor reális, ha az alsóház jövő szerdán elfogadja a Brexit-megállapodást.

Független testületnek kellene ellenőriznie a jogállami elvek érvényesülését az Európai Unióban - közölte Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti választási csúcsjelöltje. A bajor politikus kifejtette, hogy a 9 tagból álló testület azt vizsgálná, mennyire érvényesül a jog a bíróságok függetlenségében, a korrupció veszélyében és a sajtó szabad működésében.

Hivatalos tárgyalást kezd az egyesülés lehetőségéről a Deutsche Bank és a Commerzbank. Az első és a 4. legnagyobb német bank fúziójával egy hozzávetőleg 2 ezer milliárd euró mérlegfőösszeggel jönne létre, amely a legnagyobbak közé tartozna az európai piacon.

Már 50 halálos áldozata van a pénteki új-zélandi terrortámadásnak. Jelenleg A sebesültek nagy része továbbra is intenzív osztályon van. A hatóságok közlése szerint a vérengzésnek továbbra is a 28 éves ausztrál Brendon Tarrant az egyetlen gyanúsítottja. A kormányfő megerősítette, hogy a férfit nem adják ki Ausztráliának. Azt is kiemelte, hogy megteszi a szükséges előkészületeket a fegyvertartási törvény módosítására. Kiderült az is, hogy a merénylet előtt levelet küldött az elkövető.

Szlovákiában fölényesen nyerte az elnökválasztás első fordulóját a liberális Zuzana Čaputová. A politikusra a szavazók 40,5 százaléka, a második helyen végzett Maros Sefcovicra pedig a választók 18,6 százaléka voksolt. Mivel a jelöltek egyikének sem sikerült megszereznie az érvényes szavazatok több mint 50 százalékát, így március 30-án második fordulót tartanak.