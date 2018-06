Beindul a nyári szezon az M7-esen – erre figyeljen!

Pénteken vége a tanítási időszaknak, ezzel együtt beindul a nyári idegen- és közúti forgalom az M7-es autópályán hétvégenként. A torlódások és balesetek ilyenkor gyakoriak a Balatonra vezető gyorsforgalmi úton, az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért több hasznos tippel is szolgál a közlekedőknek, hogy az utazásuk kellemes és stresszmentes legyen.

A magyarországi autópályákon a nyári hónapokban a legnagyobb a forgalom, köszönhetően az idegenforgalmi szezonnak. Nyáron az M7-es autópálya forgalma is nagyságrendekkel nagyobb, mint más hónapokban. Június közepétől augusztus végéig főleg hétvégenként akkor is 80-90 kilométer/órára csökkenhet le a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem baleset, sem egyéb rendkívüli esemény. Így akár 15-20 perccel is hosszabb lehet az út a Balatonig.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól körbehatárolható, hogy mely időszakokban használják a Balaton felé autózók az M7-es autópályát. Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Az állami kezelésben lévő autópályákat üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért az alábbiakat javasolja a Balatonra igyekvőknek, hogy úticéljukat optimálisan és kiszámíthatóan érjék el:

Érdemes elkerülni a csúcsforgalmi időszakokat. A legtöbben pénteken délután és szombat délelőtt indulnak el a fővárosból és vasárnap este, hétfőn reggel érkeznek vissza. Hétfőn ráadásul a kamionstop után jelentős a teherfogalom is. Ezekben az időszakokban egy kisebb koccanás is elegendő a jelentős torlódás kialakulásához.

Közvetlenül indulás előtt információkat szerezhet az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon; de online navigációs szoftverek és közösségi autós alkalmazások is segíthetik a tájékozódást.

Ha az autópályán jelentős torlódás van – például baleset miatt – érdemes kerülőutat választani. Igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 61-es, 64-es és 65-ös főutakon.

Bár a főváros felé vezető úton három sávos az M7-es autópálya Székesfehérvártól Budapestig, a külső sávot mégis alig-alig használják az autósok, pedig ezzel csökkenteni lehetne a nagyobb torlódásokat. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten jobbra tartási kötelezettség van, erre sűrűn kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet.

Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal szabad elindulni, legyen a kocsiban ásványvíz, frissítő.

Erős forgalomban különösen figyelni kell a követési távolság betartására. Ezt a sebesség függvényében választható meg, ha két másodperc van a két autó között, váratlan esetben is biztosított a megállás.

Torlódás, a járműoszlop jelentős lassulása esetén a fokozatos fékezés mellett be kell kapcsolni a vészvillogót.

Semmilyen esetben sem szabad visszafordulni az autópályán, lehajtó eltévesztése vagy huzamosabb idejű várakozás idején sem.

Torlódásban segíteni kell a mentésben részt vevő járművek előre jutását, a külső forgalmi sávban jobbra, a belső forgalmi sávban balra húzódással (biztonsági folyosó kialakítása).

A leállósávot csak műszaki meghibásodás esetén lehet használni, tilos haladni rajta, ha a forgalom megáll vagy lépésben halad.

A műszaki okból megállásra kényszerült vagy balesetet szenvedett gépjármű utasainak tanácsos haladéktalanul a szalagkorlát mögé húzódni.

Baleset helyszíne mellett haladva nem szabad „bámészkodni", sok esetben emiatt is jelentősen lelassulhat a forgalom.

A nyári időszakban többször előfordulnak záporok, zivatarok, ilyenkor egyes esetekben nagyobb mennyiségű csapadék kerül a burkolatra, ezzel egy időben a látótávolság is csökken. Fontos, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességét. A vizes útfelület és a lecsökkent látótávolság nagyobb odafigyelést igényel.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. YouTube-csatornáján többek között a fenti hasznos tanácsok is megtalálhatók.