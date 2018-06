Benyújtotta az országgyűlésnek a költségvetés tervezetét a pénzügyminiszter - a nap hírei

A római-parti védmű kerítések menti nyomvonalát támogatta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén. A dízel-botrány miatt 1 milliárd euróra büntette a Volkswagen csoportot egy németországi ügyészség.

Az infláció mértékével, 2,7 százalékkal emelkednek jövőre a nyugdíjak, lesz nyugdíjprémium és marad a Nők40 program is - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály a jövő évi költségvetés tervezetének benyújtása előtt elmondta, hogy az adórendszerben érdemi változtatást nem tervez a kormány, marad az egykulcsos, 15 százalékos szja. A miniszter azt is közölte, hogy elkülönítettek egy tartalékot a köztisztviselők béremelésére. A kormány arra számít, hogy a forint árfolyama stabilizálódni fog, a piacok meg fognak nyugodni.

A római-parti védmű kerítések menti nyomvonalát támogatták a képviselők a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén. A Dunával párhuzamos védműszakasz megvalósításáról a továbbtervezés után, valamint a kisajátításhoz kapcsolódó kártalanítás költségeinek ismeretében dönt a Fővárosi Közgyűlés.

Győrben és környékén fákat döntött ki és pincéket árasztott el a viharral érkező nagy mennyiségű eső. Több helyen fák dőltek épületekre és utakra. Mintegy nyolcvan helyre riasztották a tűzoltókat, akik folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Senki sem sérült meg.

Villám egy csapott az iskolába a Somogy megyei Kaposfőn, több gyereket kórházba vittek. Vörös Ottó, az iskola vezetője a sonline.hu hírportálnak azt mondta, hogy a mentők 15 tanulót és egy felnőttet vittek be megfigyelésre. Közölte, a villám lényegében a villámhárítót találta el, de a közelében lévő számítástechnikai teremben érezték a hatását. A teremben tartózkodó gyerekek fájlalják a fülüket, a fejüket és zsibbad a kezük. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a tűzoltók tűzre, füstre utaló jelet nem találtak.

A tervek szerint az idén benyújtják a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez szükséges létesítési engedélykérelmet - mondta a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János Pécsen arról beszélt, hogy a hatóságnak 15 hónapja van a dokumentáció elbírálására. A létesítési engedély birtokában indulhat a főépület építése. Süli János közölte, hogy az új blokkok beüzemeléséig további mintegy hatezer engedélyt kell beszerezni.

Több járatot és korszerűbb szerelvényeket közlekedtet nyáron a megnövekedő utasforgalom kiszolgálására a MÁV-Start, főleg a Balaton és a Velencei-tó térségében - közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Csépke András elmondta: az augusztus 26-áig érvényes nyári menetrend június 16-án lép életbe. Tavaly nyáron a balatoni járatokon 113 ezerrel többen utaztak, mint egy évvel korábban.

A dízel-botrány miatt 1 milliárd euró, mintegy 320 milliárd forint bírság megfizetésére kötelezte a Volkswagen csoportot a németországi Braunschweig ügyészsége Az autógyártó konszern közölte: vállalja a felelősséget és nem emel kifogást a büntetés ellen. A nyomozás azt állapította meg, hogy a Volkswagen 2007 és 2015 között csaknem 11 millió darab olyan járművet értékesített, amelyek motorvezérlő rendszerében működött egy szabálytalan szoftverfunkció. Ennek segítségével az autók a teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálták.

Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést az amerikai elnök szerint. Donald Trump a Twitteren üzente ezt, miután hazaérkezett Szingapúrból, ahol az észak-koreai vezetővel tárgyalt. Azt írta: a találkozó Kim Dzsong Unnal érdekes volt, és nagyon pozitív tapasztalattal szolgált. Szerinte Észak-Koreának nagy jövőbeli potenciálja van.