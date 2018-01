„Nagyon jól sikerült a karácsony előtti szaloncukor-akciónk,

az ünnepeket közel kétezer egységgel, nagyobb készlettel vártuk, mint egy évvel ezelőtt, és szerencsére a két ünnep között nagyon sok eredményes véradás volt” – mondta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese az InfoRádiónak.

Idén év végén nem csökkent a véradási hajlandóság, és a célkitűzésük, hogy az ötnapos készlet rendelkezésre álljon, teljesült. Sőt, jelenleg hét napra elegendő vérkészítmény van, azaz, ha egy héten keresztül nem érkezne újabb készítmény, még akkor sem lenne vérhiány. A január viszont egy nehéz időszak, mert az év elején gyakoriak a lebetegedési hullámok, így nagyobb kihívást jelent a donorok megszólítása – tette hozzá Nagy Sándor.

Nehezebb lesz az idei év

Az idei év vérellátás szempontjából különösen érdekes, és az év vége várhatóan nehéz lesz a munkaszüneti napok miatt - év végén egy ötnapos hosszú hétvége lesz.

„Nagyon messze van az év vége, de már most elkezdünk azon gondolkozni, hogy azt az időszakot vajon hogyan fogjuk biztosítani” – mondta Nagy Sándor. "Kritikus időpont a húsvéti időszak is a négynapos munkaszüneti időszak miatt, ekkor is biztosan aktívabbak leszünk, hogy felhívjuk a figyelmet:

vért kell adni előtte, hogy biztonságban legyünk”

– tette hozzá. Megpróbálják majd minden hosszú hétvége előtt felhívni a figyelmet a vérkészletek feltöltésének szükségességére.

