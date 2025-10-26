ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Nyitókép: Digital Vision/Getty Images

Összeomlás Amerikában, de ezúttal másképp, avagy mi történt a gyorséttermekkel?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az amerikaiak (és immár mások számára is) a gyorséttermi reggeli jelentette azt, hogy nem kell éhezniük egész nap, ha sietnek… vagy ha kevés a pénzük. Az ágazatban azonban drámai módon visszaesett a reggelit választó vendégek száma – írta a USA Today. Európában pedig még nehezebb dolguk van a láncoknak, mivel az emberek inkább otthon szeretnek reggelizni.

Pár perccel lekéste a hamburger-láncnál a reggelit, nem akarták kiszolgálni, fegyvert rántott – Michael Douglas az Összeomlás című filmben emlékezetes módon formálta meg a frusztrált középosztálybeli férfi karakterét.

Manapság azonban a film már nem lenne életszerű. Hogy miért? Mert a gyorséttermi lánc menedzsere kezét-lábát törve igyekezne kiszolgálni, annyira kevés a reggelit választó vendég.

A tengerentúlon a gyorséttermek számára épp az okoz fejfájást, hogy miképp csalogassák vissza, az infláció és a megélhetési válság miatt elmaradozó reggeli látogatókat. A korábbi „gyors reggeli” szokása kezd kimúlni — az emberek mérlegelik, hogy megéri-e beugrani egy McMuffinért, ha otthon is össze tudnak dobni valamit – írja a USA Today.

Két nagy lánc, a McDonald’s és Wendy’s vezetői is elismerték, hogy visszaestek a reggelik eladásai, pedig korábban – különösen az USA-ban – sok láncnak ez a szegmens hozta a biztos bevétel egy részét.

Miért nem vonzó a muffin?

Az infláció és a működési költségek emelkedése alapvetően visszafogja a gyorséttermeket az Egyesült Államokban. A McDonald’s például 2019 és 2023 között körülbelül 40 százalékkal emelte az árakat, hogy lépést tartson az emelkedő alapanyag-, bér- és üzemeltetési költségekkel.

Ez azonban megváltoztatta az „értékérzetet”: amit korábban olcsó gyorséttermi ételként tartottak számon a fogyasztók, az ma már relatíve drágává vált, különösen ha nem egyedül, hanem családostul érkezik a vendég.

Ráadásul a „gyorsreggeli” számára komoly versenytárs az otthoni hűtőszekrény és kamra. Sokan inkább otthon készítik el a reggeli szendvicset vagy a zabpelyhet, minthogy betérjenek egy burger-bárba. A reggeli kiadásokról – lévén, hogy kis összegekről van szó – könnyebb lemondani, amikor drágul a megélhetés.

Európai perspektíva: van hova fejlődni

Európában eleve nehezebb dolga van a reggelit kínáló gyorséttermi láncoknak, mert a kontinensen a kultúra része az otthon elkészített és elfogyasztott reggeli.

Viszont maga piac bővülés előtt áll. 2024-ben az európai gyorséttermi piac értékét kb. 220 milliárd amerikai dollárra becsülték, és a Marked Data Forecast előrejelzése szerint 2033-ra viszont akár 320 milliárdra bővülhet.

Európában (a gyorsláncokat is magában foglaló) éttermi piac összértéke pedig 2025-ben várhatóan 0,95 billió dollár lesz és 2030-ra 1,51 billió dollárra bővülhet, közel 10 százalékos éves átlagos növekedés mellett, derült ki a Gyűrűk Ura rajongó számára vészjóslóan csengő Mordor Intelligence adataiból.

Viszont ennek feltétele a gyors kiszolgálás – amit az európaiak elvárnak – és az, hogy a gyorsétkeztetés ne kizárólag a burgerekről szóljon.

Az európai gyorséttermi szereplők számára nagy kihívást jelent, hogy a láncpenetráció — azaz az arány, amennyire a láncok részét képezik a vendéglátásnak — még mindig jóval alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban.

Nehezen állunk át a nem otthoni reggelire

Az európai reggeli – benne olyan kedvencekkel, mint a párizsis zsemle, a kenyér, a rántotta, a joghurt, fa elvágottak, a gyümölcs és a gabonapelyhek nehezen ad teret annak, hogy az ember otthonától távol üljön le első napi étkezéséhez.

Vagy igen?

Németország például sokáig tipikus példa volt erre: a McDonald’s ott is kínál reggelit, de az nem volt túl népszerű, és más gyorséttermek, mint a Burger King vagy KFC, sok helyen már le is álltak vele. Viszont a restoworks.com ágazati portál szerint 2024-ben 2 sztázalékkal bővült az éttermekben elfogyasztott reggelik aránya, különösen a fiatalabb felnőtteknek köszönhetően.

A portál szerint bár Európában még mindig népszerűbb a vacsora az éttermi étkezések körében, de a reggelik gyorsabb ütemben 13,7 százalékkal nőttek szemben a vacsora 5,7 százalékával. Ez utal arra, hogy egyes országokban az emberek kezdik újraértékelni a „fizetős reggeli” lehetőségét

Továbbá, kezd népszerűbbé válni, főleg a városi lakosság, a fiatalabb generációk, illetve a mobil munkavégzők számára az „útközbeni reggeli”.

Helyi ízek

Európában a gyorséttermi láncok gyakran egészítik ki a nemzetközi „alapmenüt” a helyi ízekkel: például regionális specialitások jelennek meg az étlapokon.

Ez lehetőséget kínál arra, hogy reggeli kínálatban is megjelenjenek helyi elemek: a térségre jellemző kenyérfajták, helyi felvágottak, egészséges opciók (pl. zabpehely, gyümölcs, magvak). Ez a fajta innováció kulcsfontosságú lehet ama láncok számára, amelyek reggelivel akarnak versenybe szállni.

Kedvezményes ajánlatok

Amerikában a McDonald’s szeptember elején bejelentette, hogy korlátozott időre úgynevezett extra olcsó ételeket vezet be, például egy 5 dolláros kolbászos McMuffin-menüt. A vállalat, még pénzügyi támogatást is felajánlott az éttermeit franchise-rendszerben működtetőknek, ha azok beleegyeznek az árak csökkentésébe.

Viszont nem lesz könnyű dolguk. Sok fogyasztó szerint hiába kínálnak olcsóbb menüket, az ár még mindig magasabb, mint amit a vásárlók el tudnak viselni tartanak.

A láncok stratégiája erre az, hogy visszatérnek a „daily value” (napi kedvezmény) modellekhez, új menükkel, mobil-app kedvezményekkel, és persze olyan árstratégiákkal, rukkolnak elő, amelyek igyekszenek elejét venni, hogy az odavesszen a „olcsó gyorsétterem” imázsa.

