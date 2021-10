Boris Johnson: az ellátási gondok ellenére nem akarunk több migrációt

Nagy-Britanniában javában zajlik a hangzatos ötletekkel és jelszavakkal tarkított pártkonferenciák évadja. Az ellenzéki Munkáspárt után most a kormányzó toryk gyűltek össze, és persze a találkozóra rányomja bélyegét a birt ellátási válság.

A manchesteri konferenciát megelőzően a brit sertéstenyésztők tiltakoztak, mivel az ágazat szerint a kamionsofőr- és munkaerőhiány miatt 120 ezer állat zsúfolódott össze a farmjaikon. Így jöhet az azonnali kényszervágás és a tetemek elégetése.

A konferencia előtt adott interjújában Boris Johnson miniszterelnök ebben nem látott semmi különöset. „Sajnálom, de az élelmiszerfeldolgozó-ágazatunk valósága, hogy sok állatot megölnek” – fogalmazott. Amikor szembesítették, hogy a vágásokból nem lesz hús, a farmerek pedig nem jutnak bevételhez, a „régi, lejárt ellenőrizetlen bevándorlásról és az embereket alacsony fizetésekre kárhoztató modell felszámolásáról” beszélt. „Nem mehetünk vissza ehhez a modellhez és igen, lesz egy átmenet, de szükség van rá” – mondta.

Még azt sem utasította el, hogy a brit munkaerőhiány a brexit része. „Amikor az emberek 2016-ban a változásra szavaztak, akkor el akartak mozdulni a lejárt modelltől, amely alacsony bérekre, alacsony képzettségre és krónikusan alacsony termelékenységre épült. Ettől most elmozdulunk” – magyarázta. Johnson azt is felvetette, hogy jobb munkahelyi infrastruktúrába pumpálják a pénzt – például, ha minőségibb kamionos pihenők lennének, akkor több nő is vállalná, hogy kamionsofőr legyen.

„A karácsony viszont sokkal jobb lesz, mint a tavalyi, ezt teljes magabiztossággal állítom”

– magyarázta a médiának.

A lejárt modell emlegetése azonban még az általában konzervatív beállítottságú bulvármédiában is gyanút váltott ki: az egyik betelefonálós rádióműsorban az emberek azt ismételgették: lehet, hogy magasabb lesz a fizetés, de magasabbak lesznek az árak és az adók is.

A brit munkaerő jobb bevonásának témájáról pedig egy almatermesztő farmer hétfőn azt mondta: román munkásai megjelentek és várják, hogy az eső elálltával folytatni tudják a betakarítást. Az angolok viszont beteget jelentettek.

A konzervatív pártkonferenciára készülve közben Rishi Sunak pénzügyminiszter nem zárta ki, hogy tovább nőhet a munkanélküliség, mivel most ér véget a pandémiával párhuzamos kényszerszabadság-program, amikor a brit kormány több százezer passzív dolgozó állását tartotta meg azzal, hogy magára vállalta fizetésük nagy részét. „Mindent megteszünk, hogy aki elvesztette az állását azt újhoz juttassuk, új képességek fejlesztésével és lehetőségekkel” – ígérte a kormány átképző programjaira utalva. Viszont

bedobta a keserű pirulát is:

további adóemeléseket sem zárt ki, amiből a brit szociális ellátórendszer-reformját finanszíroznák

