Orbán Viktor Alice Weidel AfD-elnökkel tárgyalt – "Demokráciaprobléma van"

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Alice Weidellel, az Alternatíva Németországnak Párt (AfD) elnökével tárgyalt szerdán Budapesten többek között az európai migrációs válságról. Ezt követően a vezetők sajtótájékoztatóra várták az újságírókat a Karmelitába.

"Van pikantériája a találkozónak. Az AfD nem az a párt, amelynek a vezetőjét fogadni szokták a miniszterelnökök, de itt az ideje, hogy ezen változtassunk, ezért vagyunk most itt" - kezdte beszámolóját Orbán Viktor.

Mint hozzátette, a német-magyar kapcsolatok különleges viszonyt jelentenek Európán belül, de a jelenre utalva azt is elmondta, sokkal könnyebb lenne minden, ha a német gazdaság helyzete nem lenne ilyen nehéz.

Ezzel összefüggésben feltette a kérdést: mit várhatunk mi az AfD-től?

Kiemelte, az AfD-től az összes programpont átemelhető a migrációtól az energiapolitikáig.

"Mindaz, amit az AfD képvisel, ha megvalósulna, az jót tenne Magyarországnak" - mondta.

Meggyőződése, hogy az EU nagyon nagy bajban van, két okból:

a megvalósított politika tartalma miatt a megvalósított politika formája miatt.

Orbán Viktor szerint vereségre ítéli Európát mostani gazdaságpolitikája, a green deal halott, nem lehet megreformálni, el kell felejteni; zöld megközelítésre szükség van szerinte, de a mostani green deal "tönkretesz bennünket", az energiaárakkal semmilyen versenyt nem lehet megnyerni.

Követelte, az unió számolja fel az atomenergia szankcionálását, de mint megjegyezte, még csak most jön a "feketeleves".

A miniszterelnök szerint azért van bajban az EU, mert az emberek ellen politizál, támogatja a migrációt és támogatja a háborút Ukrajnában. Úgy fogalmazott, demokráciaprobléma van.

A háborúra külön kitért, elmondta, Magyarország az egyetlen ország, amely azt képviselte "az elejétől fogva", hogy szigeteljék el a háborút, ehelyett az EU "a háborút a saját háborújának nyilvánította", amelybe ömlik a pénz. Vendégének megerősítette: Magyarország továbbra is békepárti, ugyanígy a Vatikán és a Washington is.

Orbán Viktor szerint viszont Magyarország nem tudja orvosolni az EU bajait, erre csak a németek és a franciák képesek.

A német fél

Alice Weidel AfD-elnök "szívből megköszönte", hogy kérésére itt lehet Budapesten.

"Azt látjuk, hogy a kapcsolataink a közvetlen szomszédainkkal romlottak, de azt is, hogy korábbi partnereinkkel is megromlottak. Az én feladatom, hogy jelentősen javítsak a kapcsolatokon" - szögezte le.

Budapestet csodálatos városnak nevezte, az országot úgyszintén.

Hangsúlyozta, Németország és vezetése is gyenge viszont.

"Az energiapolitikai gerincünket tönkretettük" - fogalmazott, felidézve, hogy a bajok Angela Merkel kancellárságával kezdődtek.

Magyarország az illegális migráció elleni küzdelem élharcosa szerinte, a "külföldi bűnözés" Németországban pedig a mindennapok része megítélése szerint.

Rendet és büszkeséget szeretne újra Németországban, ahogy Magyarországon a magyarok is büszkék a hazájukra.

"Elég a korlát nélküli migrációból, megfelelő energiaárak kellenek, drasztikus adóteher-csökkentés, illetve a fogyasztási jellegű adók csökkentése is" - mondta még.

Orbán Viktort példaképnek nevezte a szabadság ügyében.

Alice Weidel egy szabad országot szeretne Németországban, egy olyan államot, amely középen áll, a lábán áll és újra erős.

Végül az EU-ról beszélt: az ő véleménye valamivel mérsékeltebb Orbán Viktorénál, öntudatos, erős, belülről megreformált unió mellett tört lándzsát.

"A korrupt felépítményt le kell építenünk, keressen mindenki magának jó munkahelyet, hogy lássa a lakosság, hogy a vezetés is tudja, milyen az élet" - ecsetelte a német pártelnök, aki gazdag, öntudatos nemzetként szeretné látni a németet.

Köszönetet mondott a józanság politikájáért és a véleményszabadságért folytatott harcért.

"Tekintsünk reménnyel Európa jövőjébe!" - zárta gondolatait.

Kérdések

Mire jutottak a migrációval kapcsolatban, mit szólnak Magyarország megbüntetéséhez?

Alice Weidel (A.W.): - Hálás vagyok azért, hogy Magyarország az illegális migráció ellen küzd. Európa rossz úton halad, Magyarország betartja a törvényeket, előírásokat. Több millió bevándorló érkezett, bebizonyosodott, hogy a schengeni rendszer rossz, határvédelem nélkül semmi értelme nincs. Meg szeretnénk védeni az országainkat. A német rendszert azonnal meg kell szüntetni, az európai menekültügyi rendszerből ki fogunk lépni.

Orbán Viktor (O.V.): - Magyarország 10 milliós ország, Németország 84. 2015-ben óriási nyomást helyezett ránk Németország, olyan rendszert akart ránk kényszeríteni, amelyet mi nem akartunk. Nem akarok senkit sem provokálni, de Magyarországon az illegális migránsok száma "zéró". Azért büntetnek meg minket naponta 1 millió euróra, mert nem engedjük be az illegális migránsokat Magyarországra. Nem vagyok egy nagy matematikus, de ha befizetjük a büntetést, még mindig olcsóbb, mint ha beengedjük a migránsokat Magyarországra. Ha Brüsszel és Berlin a feje tetejére áll, akkor sem engedünk migrációügyben, bocsánatot kérek. Ezen nem fogunk változtatni. A németekkel szemben van még az a rossz érzésünk, hogy mi vagyunk Németország "végvára" a migránsok be nem engedésével. Nem kérjük, hogy minden nap zsoldot küldjenek, de legalább ne lőjenek hátba! De mit lehet tenni ebben a helyzetben? A migrációs paktumot ki kell dobni, úgy rossz, ahogy van. Ezért lázadni kell. Kérjük Németországot is, hogy lázadjon!

Mit gondol Orbán Viktor a leendő amerikai kapcsolatokról? Weidel asszony, stratégiai kapcsolat lesz a Fidesszel? Más pártcsaládhoz tartoznak!

O.V.: - Az AfD-vel való kapcsolatnak az ideák közelsége ellenére egy világos akadálya volt. Magyarországnak kulcsfontosságú érdeke, hogy jó kapcsolata legyen a mindenkori német kormánnyal, függetlenül annak összetételétől. Ezért voltam az AfD-vel eddig is óvatos. De most megváltozik minden, az AfD a jövő. Azt látom, hogy ha egy uralkodó elit nem áll az emberek oldalára, akkor elveszíti a bizalmat, de az AfD most már 20 százalékon áll, eljött a pillanat, hogy meghívjam az elnök asszonyt. Ami Donald Trumpot illeti: az amerikai progresszív-liberális csizma lekerült a magyar mellkasról. Az egyik csizma már nincs rajtunk, a brüsszeli még igen. Amerika közben az összes ellenfelünket is finanszírozta, mostantól már fairebb lesz a verseny. Továbbá hat ügyben is megváltozik a világ gondolkodása (1. migráció, 2. háború, 3. green deal - ipari szempontok,

