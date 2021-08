Meglépték a csehek is: pozitív megkülönböztetés az oltottaknál

Csehország is csatlakozott ahhoz az egyre erősödő nemzetközi trendhez, amely kedvezményezi a beoltottakat.

A kültéri tömegrendezvényekre, elsősorban sporteseményekre és koncertekre 7 ezren, a beltérben megrendezett eseményekre 3 ezren kapnak bebocsájtást. Mindez augusztus 1-jétől, vasárnaptól érvényes, és még ez az általánosan megszabott létszámplafon is túlléphető, de a szervezők csak és kizárólag olyan személyeket engedhetnek be a rendezvényekre, akik már megkapták az oltást vagy az elmúlt hat hónapban átestek a Covid-19 betegségen.

A beoltottak már táncolni és szórakozni is elmehetnek az éjszakai bárokba és színházakat is látogathatják, egyéb kulturális rendezvényekre is könnyebben bejuthatnak a nem beoltott társaiknál. Az aquaparkokba, fürdőhelyekre való belépéskor is fel kell mutatni az oltási igazolványt, de

a friss negatív tesztet is elfogadják.

Az éttermek látogatására is ugyanez a szabály érvényes.

Az előírások betartását az eddigieknél szigorúbban fogják ellenőrizni, ezt közölte a tisztiorvosi szolgálat. Azoknak a tömegrendezvényeknek a szervezőit, melyek több mint ezer fős részvétellel számolnak, előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Adam Vojtěch cseh egészségügyi miniszter szerint erre azért van szükség, hogy következetesebben tudják ellenőrizni a résztvevőket.

„Elsősorban a fiatalok miatt kell komolyan venni az intézkedéseket, mert ők azok, akik előszeretettel látogatják a nyári fesztiválokat” – nyilatkozta az egészségügyi tárca vezetője, hozzátéve, hogy a koronavírus veszélyes,

delta mutációja döntően a fiatal generáció körében fertőz.

Csehországban az utóbbi hetekben naponta mintegy 100-200 új koronavírus-fertőzést mutatnak ki a tesztek, az általános járványhelyzet így jónak minősíthető. A Covid-19-nek tulajdonítható halálesetet már mintegy két hete nem regisztráltak. Kórházi kezelésre jelenleg néhány tucatnyian szorulnak. Az aktív fertőzöttek száma 2600 körül mozog.

Az oltási folyamat ugyanakkor eléggé lassú Csehországban, noha már előzetes regisztráció nélkül is beoltanak bárkit, aki kéri, és oltóanyagból sincs hiány. A közel 11 milliós országban eddig a vakcina mindkét adagját 4,9 millió, míg az elsőt 800 ezer állampolgár kapta meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek