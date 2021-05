Vakcinabiznisz Szlovákiában: az oltást nem kérik, csak az igazolást

Pénteken a veszélyhelyzet is megszűnt Szlovákiában, ami egyben a gyülekezési tilalom feloldását is jelenti. A Heger-kormány szerint a lakosság felelősségteljes viselkedésének köszönhető, hogy sikerült olyan helyzetet teremteni, ami lehetővé tette a veszélyhelyzet megszüntetését. A kabinet ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a világjárványnak még nincs vége, de az emberi jogok korlátozására már nincs szükség.

Szlovákia hétfőtől a frissített Covid-automatát követi. Az óvintézkedések újabban regionális rendszeren alapulva az egyes járások járványügyi helyzetétől függően eltérőek. Jelenleg

2 bordó,

23 piros,

50 rózsaszín

4 narancssárga

besorolású járás van az országban. Mindenkinek a saját járása Covid-automata szerinti besorolásához kell magát tartania. Míg például a narancssárga Szenci vagy Nyitrai járásban engedélyezett beltérben a reszpirátor helyett a szájmaszk használata, és korlátozott létszámban étterembe is beülhetnek a vendégek, addig a bordó Miavai és Szobránci járásban szigorúbb előírások vannak érvényben.

Az enyhítések a tömegrendezvényeket, szentmiséket és istentiszteleteket, edzőtermeket és wellnessközpontokat is érintik. A kedvezőbb járványügyi körülményeknek örvendő járásokban a mozik is látogathatók. Országos szintű lazítás, hogy a bevásárlóközpontokban már nemcsak, hogy nem megkövetelt a lázmérés, hanem a negatív koronavírusteszt sem kötelező. Ugyanakkor a kockázati tényezőnek számító helyek, például az aquaparkok esetében továbbra is negatív antigén vagy PCR-teszt szükséges. Ján Mikas országos tisztifőorvos elmondta,

a teszt oltási igazolással vagy a betegség átvészeléséről szóló tanúsítvánnyal felváltható.

A beoltottak száma napról napra nő az országban. Első adag vakcinával eddig 1,4 millió lakost, második adaggal több mint 663 ezret oltottak be Szlovákiában. Ezzel együtt egyre magasabb azoknak a száma, akik csalással próbálnak oltási igazoláshoz jutni. Szlovákiában egyelőre nem kapnak a beoltottak a magyarországihoz hasonló, bankkártya méretű védettségi igazolványt. Az oltáskor az injekciót beadó orvos csupán egy papír igazolást állít ki arról, hogy az illetőt beoltották. Ez az igazolás azonban nem egy egységes formanyomtatvány, hanem oltóközpontonként eltérő, így visszaélni is könnyű vele. A jelenségre a Szlovákiai Háziorvosok Társasága mutatott rá. Monika Palušková, a társaság elnöke ezért felhívta az oltóközpontokban dolgozó egészségügyi szakemberek és az adminisztratív munkaerő figyelmét, hogy

ne állítsanak ki olyannak igazolást, aki nem kapta meg az oltást.

Ha mégis erre kérné őket valaki, akkor forduljanak a rendőrséghez.

Egy másik jelenségre, a pénzért vásárolt oltásra is felfigyeltek a szakemberek. Az interneten ugyanis elszaporodtak azok a hirdetések, melyek feladói fizetnek azért, hogy egy idős, 70 év feletti, számukra idegen személyt elkísérhessenek az oltásra. Az ajánlat szerint mindent elintéznek az idős emberek számára, regisztrálják őket, és el is viszik az oltópontra. Szlovákiában május 1-jétől érvényes, hogy egy 70 év feletti személy kísérője is megkaphatja az oltást. Eleinte ezt főleg fiatalok használták ki, leginkább azért, hogy a korcsoportos beosztás szerint ne kelljen sokat várakozniuk az oltásra. Mások viszont azért ajánlották fel szolgálataikat, hogy elkerüljék az AstraZeneca vakcináját, a kísérő ugyanis ugyanazt, tehát a Pfizer vagy a Moderna vakcináját kapja kortól függetlenül, mint az idős, akit elkísér.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás