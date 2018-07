Az ellenzék dobott mentőövet Theresa May-nek

Több tűz között próbál túlélni Theresa May brit kormányfő, és most egy fontos parlamenti szavazás mentőövet dobott neki. A kormányzó konzervatívok ellenzéki munkáspárti képviselők támogatásával – mindössze hat fős többséggel - leszavazta azt a javaslatot, amelyet Európa-párti lázadó konzervatív képviselők nyújtottak be.

Ennek lényege, ha

a brit kormány nem tud különalkut és kereskedelmi egyezményt kötni Brüsszellel a brexitről, akkor a szigetországnak az úgynevezett európai vámunióban kell maradnia.

A vámunió ügye az a sarkalatos kérdés, amin a brit politikai elit már hónapok óta marakodik és amivel kapcsolatban olyan döntést is hozhat, ami kereskedelmi károkat okozna az Európai Unió 27 fennmaradó tagállamának.

May „kint is vagyok, bent is vagyok” kompromisszummal próbálkozott és egy olyan programot állított össze, amely szerint London valamiféle közös vámrendszert tartana fenn Brüsszellel – abban a reményben, hogy

a brexit után így fennmarad az Írország és Észak-Írország közötti határ szabad átjárhatósága és a brit kikötőkben nem akad meg a forgalom a vámellenőrzések miatt.

A keményvonalas konzervatív kilépéspártiak szerint azonban ez a brexit elárulása lenne. Egyik szószólójuk például egy 800 évvel ezelőtti eseményt rángatott el az angol történelemből, hogy illusztrálja: London Brüsszel vazallusa lesz, mert nem tud majd meg nem nevezett harmadik országokkal szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni.

Az Európai Unióban, vagy legalábbis a Vámunióban való maradásért kampányolók és a brit üzleti világ nagy része szerint viszont agyament ötlet a Vámunió feladása, különösen, amikor az EU többi állama a britek fő kereskedelmi partnerei. Aktualitást ad érveiknek az EU és Japán most aláírt nagyszabású szabadkereskedelmi egyezménye, amely a kilépés után a britekre már nem vonatkozik majd.

Visszatérve a mostani parlamenti voksra, ezt most kemény brexit euroszkeptikus hívei nyerték, és bár May miniszterelnök nem a szövetségesük, ő is jól járt.

A másik frakció győzelme azt jelentette volna, hogy a konzervatív párton belül eléri a kritikus tömeget az elégedetlenkedők száma és így megbuktathatták volna a kormányfőt.

Néhány perccel korábban viszont a brexit híveit szavazták le egy másik európai kérdésben és a voks nyomán a szigetország továbbra is fenntartja területén az EU gyógyszerészeti szabályozását.

Közben Brüsszelben ugyan megkönnyebbüléssel fogadták May túlélését, de felvont szemöldökkel szemlélik a brit vitát. Az Unió számára sürgetőbb kérdés ugyanis a brit kilépési feltételek véglegesítése – a kereskedelmi megállapodást a britek távozása után akarja kidolgozni Brüsszel Nagy-Britanniával.

Nyitókép: WILL OLIVER