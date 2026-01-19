Magyarországon is elérhető az „olcsó” ChatGPT

Magyarországon eddig nem lehetett előfizetni az új, jóval olcsóbb ChatGPT Go csomagra, de idéntől már nálunk is elérhető a háromezer forintos előfizetési lehetőség. Természetesen ez nem kínál annyit, mint a Plus, vagy a Pro, de az ingyenes változatnál jóval többre képes.

A hvg.hu. cikke szerint több üzenetváltást és fájlfeltöltést tesz lehetővé a ChatGPT Go, ahogyan a képgenerálás is kevésbé korlátozott. Az ingyenes csomaggal 10 üzenetváltás lehetséges a legújabb, GPT-5.2 Instant nyelvi modellel. Ezután a „mini” modellre vált át a rendszer, és csak öt óra letelte után lehet újból a fejlettebb nyelvi modellel diskurálni.

Az OpenAI közlése szerint

a ChatGPT Go csomaggal tízszer több üzenetváltás lehetséges, ami 100-at jelent – a Plus esetében 160 a plafon, és három óra után érhető el újból a legjobb modell.

Azt nem tudni, hogy a fájlfeltöltés és képgenerálás esetében mi a megszabott plafon a Go használatánál. Az új csomag megjelenésével már három előfizetési szint közül választhatnak a magyar felhasználók: