ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.6
usd:
331.26
bux:
122311.2
2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
London, UK - 05 03 2025: Apple iPhone screen with Artificial Intelligence icons internet AI app application ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, Grok, Claude, etc.
Nyitókép: alexsl/Getty Images

Magyarországon is elérhető az „olcsó” ChatGPT

Infostart

A ChatGPT Go havi 3000 forintba kerülő előfizetési csomagja több üzenetváltást és fájlfeltöltést tesz lehetővé, és a képgenerálás is kevésbé korlátozott.

Magyarországon eddig nem lehetett előfizetni az új, jóval olcsóbb ChatGPT Go csomagra, de idéntől már nálunk is elérhető a háromezer forintos előfizetési lehetőség. Természetesen ez nem kínál annyit, mint a Plus, vagy a Pro, de az ingyenes változatnál jóval többre képes.

A hvg.hu. cikke szerint több üzenetváltást és fájlfeltöltést tesz lehetővé a ChatGPT Go, ahogyan a képgenerálás is kevésbé korlátozott. Az ingyenes csomaggal 10 üzenetváltás lehetséges a legújabb, GPT-5.2 Instant nyelvi modellel. Ezután a „mini” modellre vált át a rendszer, és csak öt óra letelte után lehet újból a fejlettebb nyelvi modellel diskurálni.

Az OpenAI közlése szerint

a ChatGPT Go csomaggal tízszer több üzenetváltás lehetséges, ami 100-at jelent – a Plus esetében 160 a plafon, és három óra után érhető el újból a legjobb modell.

Azt nem tudni, hogy a fájlfeltöltés és képgenerálás esetében mi a megszabott plafon a Go használatánál. Az új csomag megjelenésével már három előfizetési szint közül választhatnak a magyar felhasználók:

  • ChatGPT Go: 3000 forint,
  • ChatGPT Plus: 9000 forint,
  • és a ChatGPT Pro, ami 90 000 forint

Kezdőlap    Tech    Magyarországon is elérhető az „olcsó” ChatGPT

mesterséges intelligencia

openai

chatgpt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico az amerikai atomalkuval egyensúlyoz a nagyhatalmak között

Robert Fico az amerikai atomalkuval egyensúlyoz a nagyhatalmak között

Robert Fico szlovák miniszterelnök a hétvégén az Egyesült Államokban járt, ahol kulcsfontosságú megállapodást írt alá Szlovákia jövőbeli energiaellátásáról, majd személyesen tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel Floridában. A látogatás középpontjában az új szlovák atomerőműblokk megépítése, a szuverén külpolitika és a nagyhatalmakkal való egyensúlyozás állt.
 

Kanada is katonákat küldhet Grönlandra

Brüsszel: megvannak az eszközök a Trump-vámok ellen

VIDEÓ
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.20. kedd, 18:00
Varga-Bajusz Veronika
a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót

Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót

Jelentős esésekkel indul a hét az európai tőzsdéken, miután hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében. A német és a francia tőzsde 1 százalék feletti mínuszban áll és az ázsiai részvénypiacokon is többségében eséseket lehetett reggel látni, itt egy kínai GDP-adat is mozgatta a hangulatot. A kockázatkerülés érződik a nyersanyagpiacokon és a kriptovalutáknál, az arany és az ezüst új csúcsra ment, a bitcoin és az ether viszont jelentősebb esést mutat. Az amerikai tőzsdéken ma nincs kereskedés Martin Luther King napja miatt, így innen nem érkezik ma iránymutatás. A héten a világ szeme Davoson van, ma kezdődik a Világgazdasági Fórum, itthon pedig a Mollal kapcsolatban érkeztek hírek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyakig vagyunk a klímakatasztrófában, lesújtó adatokat közöltek a kutatók az éghajlatváltozásról

Nyakig vagyunk a klímakatasztrófában, lesújtó adatokat közöltek a kutatók az éghajlatváltozásról

2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will '100%' carry out Greenland tariffs threat, as EU vows to protect its interests

Trump says he will '100%' carry out Greenland tariffs threat, as EU vows to protect its interests

Kaja Kallas, the EU's foreign policy chief, said the bloc has "no interest to pick a fight, but we will hold our ground".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 21:39
A Mol és az orosz Gazpromnyefty megállapodott a NIS megvásárlásának feltételeiről – a nap hírei
2026. január 19. 21:18
Újabb kemény üzenet Budapestnek a kormánytól
×
×
×
×