Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa

2026. január 14. 18:00
2026. január 15. 18:58
MCC: az új Ifjúsági Stratégia még idén az Országgyűlés elé kerülhet
2026. január 15. 18:47
Rengeteg szem szegeződik az égre hétvégén
2026. január 15. 18:36
Bánhidi Bence: lélekben a fiúkkal leszek az Eb-n, felszabadult játékkal nagy meglepetést is okozhatnak
2026. január 15. 18:25
A felháborodás ellenére is sínen van a londoni, kínai „szupernagykövetség” projektje
2026. január 15. 18:02
MCC-gála: átadták a legjobb gimnáziumoknak járó díjakat
2026. január 15. 18:00
Káel Csaba filmügyi kormánybiztos
2026. január 15. 16:50
Egyedülálló könyvszakmai mesterképzést indít ősztől a Károli és a Libri
2026. január 15. 16:38
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”
