Zseniális módszerrel vonnák ki a légkörből a szén-dioxidot – de súlyos kockázata is van

"Olyan technológiát fejlesztettünk ki, amely egyszerre old meg két gondot is. Az egyik a globális felmelegedést okozó szén-dioxid kivonása a légkörből, a másik pedig a teljesen tiszta energiaforrás, a hidrogén előállítása" – nyilatkozott a BBC-nek az Equatic cég vezérigazgatója. Edward Sanders azt is elmondta, hogy az eljáráshoz szükséges áramot ugyancsak a teljesen károsanyag-kibocsátásmentes nap- vagy vizi erőművekben állítanák elő.

Az Equatic már két kísérleti üzemet hozott létre, az egyiket Szingapúrban, a másikat pedig Los Angelesben. Mindkét helyen évente nagyjából 30-40 tonna szén-dioxidot vonnak ki a légkörből, ami nyolc személyautó egy évi kibocsátásának felel meg. Ez ugyan nem sok, de Szingapúrban már épül egy újabb, az előzőnél százszor nagyobb kapacitású üzem. Bár az igazi előrelépést a kanadai Quebec-ben tervezett létesítmény jelenti majd, amely évente százezer tonnányi szén-dioxidot von el a légkörből, miközben 3600 tonna zöld hidrogént állít elő. Mindehhez egy vízerőmű szolgáltatná az áramot. A 12 hektáros területű üzem a tervek szerint 2026-ban kezd majd működni.

Az amerikai cég egészen zseniális megoldást talált ki a légkörben lévő szén-dioxid megkötésére és hosszú távú tárolására.

Elektromos árammal tengervizet bontanak hidrogénre és oxigénre, miközben savas áram, valamint kalcium- és magnéziumalapú lúgos iszap keletkezik. Ez utóbbi a levegővel érintkezve elvonja a szén-dioxidot és oldott bikarbonát-ionokká, illetve szilárd ásványi karbonátokká alakítja. Ezt aztán visszaengedik a tengerbe, ahol legalább tízezer évig is tárolódhat, mivel ezek meglehetősen stabil vegyületek. Csak akkor szabadulhat fel belőlük a szén-dioxid, ha 900 Celsius-fok fölé hevítik.

A nagy újítás abban van, hogy a tengervizet közvetlenül tudják oxigénre és hidrogénre bontani, anélkül, hogy a folyamot melléktermékeként mérgező klórgáz is keletkezne. Márpedig a tenger sótartalma miatt ezt eddig csak úgy lehetett megoldani, ha előbb sótalanították a vizet, ami sok energiát emésztett fel. A vízbontáshoz az Equatic ráadásul olyan különleges elektródát fejlesztett ki, amely nem tartalmaz platinát, ugyanis ez a nemesfém csak korlátozottan áll rendelkezésre, így ez akadályozná a módszer elterjedését. A folyamat közben létrejövő savas áramot kőzettel fogatják fel, ami semlegesíti azt, és ezt ugyancsak visszaengedik a tengerbe.

Itt kezdődnek a bajok,

ugyanis számos tudós szerint kiszámíthatatlan következményekkel járna, ha ilyen anyagokat nagy mennyiségben az óceánokba eresztenének. A Nemzetközi Környezetvédelmi Jogi Központ (Ciel) egyik kutatója azt mondta a BBC-nek, hogy az Equatic módszere megváltoztathatja a tengerek kémiai összetételét ezzel pedig befolyásolná a vízben lévő táplálék mennyiségét és milyenségét, ami aztán hatással lehet az élővilágra. Mary Church szerint állat-, illetve növényfajok tűnhetnek el és ezzel felborulna a Föld legnagyobb ökoszisztémája.

Sajátos módon a bolygónk felszínét borító óceánok már így is komoly szerepet játszanak a túlzott szén-dioxid-kibocsátás okozta káros hatások enyhítésében. Egyrészt felfogják a felmelegedő légkör hőjének jelentős részét, másrészt a tengerek megkötik a légkörbe kibocsátott szén-dioxid negyedét. Azzal, ha egy az Equatic cégéhez hasonló módszerrel beavatkozunk ebbe a rendszerbe, lehet, hogy sokkal nagyobb bajt okozunk, mint amennyi hasznot a légkörből elvont és az óceánokba temetett szén-dioxiddal hajtanánk – figyelmeztetett Asbjørn Torvanger, a norvég Nemzetközi Éghajlatkutató Központ kutatója.

De van még egy komoly gond a szén-dioxid eltávolításával.

Az, hogy a megoldás hamis látszatát kelti. Arra ösztönözheti az emberiséget, hogy ne fordítson figyelmet a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, hiszen a légkörből majd úgyis kivonjuk a káros gázokat. Márpedig azt az Equatic vezetői is elismerik, hogy még ha sikerülne is a kanadaihoz hasonló méretű legalább 1200 üzemet létesíteniük, akkor csak a kibocsátott szén-dioxid legfeljebb 20 százalékát sikerülne kivonni. Viszont ehhez a Földön 2023-ban előállított összes áram legalább fele kellene. Bár a folyamat közben termelődő hidrogénnel is lehetne áramot fejleszteni, de az csak a felhasznált mennyiség harmada lenne.

Ugyanakkor Sifang Chen a Carbon180 elnevezésű tudományos és innovációs tanácsadó cég vezető munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy minden szén-dioxid elvonó eljárást csak nagyon szigorú hatástanulmányok készítését követően lehetne alkalmazni, mivel van négy olyan kihívás, amelyekre egyelőre nincsenek megfelelő válaszaink. Ezek a folyamatok megfelelő irányítása, a szükséges tudásbázis kicsinysége, a környezetvédelmi hatások széles körű figyelemmel kísérése, és a szén-dioxid-eltávolítás környezeti, társadalmi hatásai.

Egyik kollégája, Charlotte Levy viszont úgy vélte: "Ezzel együtt mégiscsak szükség van az Equatic és a hozzá hasonló cégek munkájára, mert máskülönben lehetetlen megállítani a Föld légkörének fokozatos melegedését." Mint mondta, úgy kell erre az eljárásra tekinteni, mint a sok hasznos módszer egyikére, miközben nem feledkezhetünk meg arról, hogy szigorúan korlátoznunk kell a szén-dioxid-kibocsátást is.

"Bármilyen módszer, ami a jelenlegi szén-dioxid mennyiséget csökkentheti, jobb, mint az, ha semmit sem teszünk" – tette hozzá