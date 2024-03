Résen kell lenniük a Netflix-előfizetőknek

A Spotify után a Netflix is végleg szakít az Apple sokat bírált, jutalékos fizetési rendszerével. Mint arra a The Streamable felfigyelt, azok, akik még mindig az App Store fizetési rendszerén keresztül rendezik a netflixes havidíjukat, hamarosan elveszíthetik az előfizetésüket, ha nem változtatnak ezen – hívja fel a figyelmet a Hvg.hu.

A Netflix már megkezdte az érintettek értesítését a változásról, és egy támogatási oldalt is létrehoztak erre, ami magyarul is elérhető.

A streamingszolgáltató hivatalosan már 2018-ban szakított az Apple-lel, de akik korábban előfizettek, és azóta is megszakítás nélkül használták a szolgáltatást, továbbra is az Apple-féle rendszeren keresztül fizették a számláikat. Ennek lesz most vége, immáron nekik is alternatív megoldást kell keresniük – legegyszerűbben ez a netflix.com oldalon végezhető el a kártyaadatok megadásával, mobilról is.