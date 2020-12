Koronavírus: a férfibetegek esélye háromszoros az intenzív kezelésre

Hárommillió koronavírussal megfertőződött beteg adatait elemezte az a kutatás, amely 46 ország és 44 amerikai állam megbetegedéseinek alapján vont le következtetéseket arról, hogy a vírustól a férfiaknak kell inkább tartaniuk.

A MedicalXPressben közölt cikk szerint, melyben az év első öt hónapjában bekövetkezett esetek alapján készült kutatással foglalkoztak, a megfertőződés ugyanakkora eséllyel fordulhat elő férfiaknál, mint nőknél: a kutatásban szereplő eseteknek pontosan a fele érintett férfit. Intenzív osztályra ugyanakkor a betegek közt háromszor annyi férfi került, mint nő, ráadásul a férfiak esélye a halálos kimenetelre 39 százalékkal magasabb.

"Az adatok segítenek felhívni az orvosok figyelmét arra a tényre, hogy a biológiai nem is lehet rizikófaktor. Sok kutatásban ezzel a változóval méltatlanul nem számolnak, kutatásunk figyelmeztetés, hogy ez is fontos faktor, amit figyelembe kell venni" – fogalmazott Kate Webb, a Fokvárosi Egyetem kutatója, az elemzés társszerzője.

A trend az adatok alapján globálisan megfigyelhető, a két nem közti biológiai különbözőségekben található meg a magyarázata. A vele született és az adaptív immunrendszer működése is a nők javára tér el.

"A női szervezet nagyobb mennyiségben termel egyes típusú interferonfehérjét, ami a citokinviharban tapasztalt túlzó immunreakciót képes gátolni.

A citokinvihart tartjuk felelősnek sok esetben a súlyos állapot kialakulásáért" – fogalmaztak a kutatók.

A nőkben termelődő ösztradiolhormon a vírus elpusztításáért felelős T-sejtes reakciót erősíti, és az antitestek termelődését is ösztönzi. A férfiakban nagy mennyiségben megtalálható tesztoszteron mindeközben elnyomja az immunrendszer működését.

A kutatók azt is megjegyezték, hogy az alapbetegségekkel való összevetés is szükséges lehet még annak jobb megértéséhez, hogy miért érint több férfit a koronavírus súlyosabb lefolyású változata. Azt maguk is megállapították, hogy a magas vérnyomás és a cukorbetegség hasonló arányban érintette a női és a férfi betegeket is, illetve hogy ez a két betegség a leggyakoribb alapbetegség a kórházba kerülő koronavírusosoknál.

A szerzők arra is felhívják a figyelmet: a vakcinakutatásban is érdemes a nemek kérdését figyelembe venni, mivel lehetséges, hogy a férfiak és a nők másként reagálnak ugyanarra a védőoltásra. Hazai arány A GlobalHealth 5050 kezdeményezés az egyes országok által közreadott adatok alapján nemek szerint is foglalkozik a koronavírus adataival. Magyarországról nincsen adatuk hospitalizáció, intenzív terápia területéről, halálozásról azonban igen. A halálozások közül 52,59 százalék következik be férfiak, 47,41 nők körében a magyar adatok alapján. Az életkor növekedésével egyre kisebb a különbség a két nem halálozását tekintve, de minden életkorban a férfiak halálozása a magasabb. Érdekesség, hogy a férfiak halálozása az első és a második hullámban magasabb a nőkénél, a nyári, szórványos esetekkel járó hónapokban viszont több nő hunyt el, mint férfi.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila