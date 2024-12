Rendkívüli leletet mutattak be az oroszok – videó

A Janának elnevezett mamutbébit Jakutföld fővárosában, Jakutszkban, a szövetségi egyetemen mutatták be tudósoknak - írta közleményben az intézmény. "Mindnyájunkat meglepett az állat kivételesen jó állapota: a feje, törzse, füle, szája hiánytalanul megmaradt, és nincsenek látható károsodások vagy elváltozások" - magyarázta a közlemény szerint Anatolij Nyikolajev, az egyetem rektora.

Jana, amely az egyetem szerint feltehetően a legjobb állapotban fennmaradt mamutmaradvány a világon, 180 kilogrammot nyom, 120 centiméter magas és legalább két méter hosszú.

? Russian scientists on Monday showed off the remarkably well-preserved remains of a baby mammoth found in Siberia over the summer. Read more: https://t.co/4rYj5i1far pic.twitter.com/uKcUB6LILQ

Az egyedülálló felfedezés lehetővé teszi a mamutok egyedfejlődésének, alkalmazkodó képességeiknek, élőhelyük őskörnyezettani feltételeinek és más szempontoknak a tanulmányozását" - tette hozzá a rektor.

Tanulmányokat terveznek folytatni annak kiderítésére, hogy Jana pontosan milyen idős korában pusztult el. Eddigi becslések szerint egy éves volt, vagy annál valamivel idősebb. Az 50 ezer éves maradványt a batagajkai kutatóállomás területén fedezték fel, ahol korábban már találtak őskori állatmaradványokat.

In Yakutia, scientists unveiled the remains of a baby mammoth estimated to be over 50,000 years old



This discovery is claimed to be one of the best-preserved mammoth carcasses ever found. The remains of the baby mammoth were unearthed in the summer of 2024 in the Batagaika area… pic.twitter.com/N8pWyNQfjh