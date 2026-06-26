ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
309.82
bux:
139914.1
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az elefántcsontparti Nicolas Pépé (k), miután megszerezte a találkozó elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja Curacao-Elefántcsontpart mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. június 25-én.
Nyitókép: Will Oliver

Az elefántcsontparti kapitány szerint Schweinsteiger megjegyzése rasszista volt

Infostart

A németek mögött második helyen továbbjutó elefántcsontparti válogatott szövetségi kapitánya „potenciálisan rasszistának” nevezte Bastian Schweinsteiger az afrikai futballal kapcsolatos megjegyzéseit

Emerse Faé azt nehezményezte, hogy a korábbi világklasszis német játékos az afrikai csapatok játékstílusát „vadnak” és „nem a szokásosnak” nevezte.

Schweinsteiger szakértőként dolgozik a német ARD csatornánál a világbajnokság alatt. A Németország– Elefántcsontpart mérkőzés előtt kijelentette, hogy Németországnak fel kell készülnie egy olyan ellenfélre, amely időnként kiszámíthatatlan lehet. Az elefántcsontpartiak stílusát „afrikai futballnak” nevezte – ami véleménye szerint „néha kissé szokatlan, kissé vad, és nem teljesen taktikai”.

Miután Elefántcsontpart 2–0-ra legyőzte Curaçaót és továbbjutott, Faé csalódottságát fejezte ki.

„Aki úgy ért a futballhoz, ahogy ő, attól furcsa, hogy így beszéljen. Nevezhetnénk ezt rasszistának, ha a nevén neveznénk a dolgokat” – mondta a szövetségi kapitány.

Hozzátette: „Nem tudom megváltoztatni a nézőpontját. Nem tudom megváltoztatni a beszédmódját. De a pályán meg tudjuk mutatni, hogy az afrikai csapatok nem csak fizikai futballt játszanak. Mi nagyon technikásak és taktikusak is vagyunk” – hangsúlyozta Faé.

Faé megemlítette, hogy régebben rajongott Schweinsteiger a Bayern Münchenben és a Manchester Unitedben mutatott játékáért, egy barátja még a Bastian becenevet is adta neki.

„Csak remélni tudom, hogy ez csak egy ügyetlen megjegyzés volt, és nem tükrözi igazán azt, amit gondol” – mondta Faé.

Azért a nagy tisztelet ellenére odabökött egyet Schweinsteigernek, mondván, véleménye szerint sok korábbi játékos, aki manapság szakértőként tevékenykedik, egyszerűen csak a figyelmet keresi. „Világsztár volt, de mára némileg a feledés homályába vész, ezért próbál vitát szítani. Jól teszi, ha ezt gondolja. De mi továbblépünk, és megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az elefántcsontparti kapitány szerint Schweinsteiger megjegyzése rasszista volt

bastian schweinsteiger

foci-vb 2026

emerse faé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter: a kétharmad jogi atombombát jelent az alkotmányozásnál

Hack Péter: a kétharmad jogi atombombát jelent az alkotmányozásnál

Kétharmados parlamenti felhatalmazással szinte korlátlanul módosítható az alaptörvény, így ez egyfajta „jogi atombombát” biztosít az ilyen választói felhatalmazást szerző politikai erő számára – mondta Hack Péter jogász, professzor emeritus az InfoRádióban. Szerinte félő, hogy az alkotmányt most lerántják a napi törvények szintjére, és aláássa a jogállamiságot, ha egy mondattal el lehet küldeni egy közjogi méltóságot, mert akkor a jövőben bárki ellen be lehet vetni majd ugyanezt az eszközt.
 

Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról

Novák Zoltán az Arénában: a nemzetegyesítés és a revansvágy egyszerre hajtja a Tisza táborát

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Gaál Áron
a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltörölné a Tisza-kormány a Budapestnek szánt segélyhiteltörvényt

Eltörölné a Tisza-kormány a Budapestnek szánt segélyhiteltörvényt

Hatályon kívül helyezné a kormány azt a tavaly decemberben elfogadott törvényt, amely a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szólt – derült ki egy pénteken Kapitány István által benyújtott törvényjavaslatból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem volt még elég? Keményvonalas oroszok szóltak be Putyinnak, még durvább csapásokat követelnek Ukrajna ellen

Nem volt még elég? Keményvonalas oroszok szóltak be Putyinnak, még durvább csapásokat követelnek Ukrajna ellen

A nacionalista körök szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások zsákutcába jutottak, a Kreml azonban egyelőre ellenáll a nyomásnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Number of people killed in Venezuela earthquakes more than doubles to 589, with almost 3,000 injured

Number of people killed in Venezuela earthquakes more than doubles to 589, with almost 3,000 injured

International rescue teams are on the ground helping to search for survivors, with one video showing children being saved from a damaged building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 15:55
Eldőlt: augusztus elsejétől drágul a taxizás Budapesten – íme a részletek
2026. június 26. 15:49
A plakáthelyek kétharmadát megszüntetik Budapesten
×
×