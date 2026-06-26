Az elefántcsontparti kapitány szerint Schweinsteiger megjegyzése rasszista volt

Emerse Faé azt nehezményezte, hogy a korábbi világklasszis német játékos az afrikai csapatok játékstílusát „vadnak” és „nem a szokásosnak” nevezte.

Schweinsteiger szakértőként dolgozik a német ARD csatornánál a világbajnokság alatt. A Németország– Elefántcsontpart mérkőzés előtt kijelentette, hogy Németországnak fel kell készülnie egy olyan ellenfélre, amely időnként kiszámíthatatlan lehet. Az elefántcsontpartiak stílusát „afrikai futballnak” nevezte – ami véleménye szerint „néha kissé szokatlan, kissé vad, és nem teljesen taktikai”.

German football legend Bastian Schweinsteiger sparked controversy after Germany’s match against Ivory Coast, describing the Ivorian team’s style as “a bit of wild African football,” drawing widespread criticism and accusations of racism. pic.twitter.com/rEaj619hLQ — African News feed. (@africansinnews) June 24, 2026

Miután Elefántcsontpart 2–0-ra legyőzte Curaçaót és továbbjutott, Faé csalódottságát fejezte ki.

„Aki úgy ért a futballhoz, ahogy ő, attól furcsa, hogy így beszéljen. Nevezhetnénk ezt rasszistának, ha a nevén neveznénk a dolgokat” – mondta a szövetségi kapitány.

Hozzátette: „Nem tudom megváltoztatni a nézőpontját. Nem tudom megváltoztatni a beszédmódját. De a pályán meg tudjuk mutatni, hogy az afrikai csapatok nem csak fizikai futballt játszanak. Mi nagyon technikásak és taktikusak is vagyunk” – hangsúlyozta Faé.

Faé megemlítette, hogy régebben rajongott Schweinsteiger a Bayern Münchenben és a Manchester Unitedben mutatott játékáért, egy barátja még a Bastian becenevet is adta neki.

„Csak remélni tudom, hogy ez csak egy ügyetlen megjegyzés volt, és nem tükrözi igazán azt, amit gondol” – mondta Faé.

Azért a nagy tisztelet ellenére odabökött egyet Schweinsteigernek, mondván, véleménye szerint sok korábbi játékos, aki manapság szakértőként tevékenykedik, egyszerűen csak a figyelmet keresi. „Világsztár volt, de mára némileg a feledés homályába vész, ezért próbál vitát szítani. Jól teszi, ha ezt gondolja. De mi továbblépünk, és megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni.”