KL-selejtező: lesz mit ledolgoznia a Paksnak

Teljes mértékben ukrán-magyar párharcot hozott a meccs első 78 perce, hiszen a Polisszja Zsitomir kezdőcsapatában kizárólag ukrán játékosok szerepeltek, a Paks pedig hagyományosan csak magyar futballistákat foglalkoztat.

Az első félidőben a házigazdák játszottak némi fölényben, ez a labdabirtoklás arányán és a gólhelyzetek számán is meglátszott. Ami a tolnaiak lehetőségeit illeti: a tizedik percben Tóth Barna veszélyeztetett, a 32. percben pedig Windecker József lőtt középről, a tizenhatos vonaláról a kapufa mellé.

Kovácsik Ádámnak többször is bravúrt kellett bemutatnia a kapuban, a legnagyobbat a 38. percben. Három perccel később már ő is tehetetlen volt, amikor egy ukrán támadás során a paksiak háromszor is nagyot hibáztak védekezésben, ezt kihasználva Krusinszkij lapos beadását Andrijevszkij hat méterről, középről a hálóba passzolta. Az első félidő hosszabbításában Lednev szabadrúgása után is hibázott a paksi védelem, Beszkorovajnij pedig könnyedén a kapuba fejelt.

A második felvonás elején a csereként beállt Osváth Attila veszélyeztetett, majd az 58. percben Krusinszkij egy mozdulattal két magyar védőt is kicselezett, pontos passzát pedig Lednev lőtte tíz méterről a hálóba. A 67. percben Lednev révén ismét a Zsitomirnak volt ziccere, majd a 79. percben Hahn János tíz méterről az ukrán kapusba lőtt. Négy perccel később egy rövidre sikerült ukrán felszabadítás után Vécsei Bálint a tizenhatos vonaláról laposan a hálóba lőtt, de a játékvezető nem adta meg a gólt, mert az akció elején szabálytalanság történt.

Az európai szövetség statisztikája szerint a Zsitomir nyolc, a Paks csupán két alkalommal találta el ellenfele kapuját.

Eredmény, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: Polisszja Zsitomir–Paksi FC 3–0 (2–0) Eperjes, v.: Joakim Östling (svéd) Polisszja Zsitomir: Volinec - M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko - Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.) - Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.) Paks: Kovácsik - Vécsei, Kinyik, Szabó - Zeke, Windecker, Balogh B. (Osváth, a szünetben), Papp (Szekszárdi, 81.), Hinora (Horváth K., 71.) - Tóth B. (Böde, 64.), Haraszti (Hahn, a szünetben) gólszerzők: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.)

sárga lap: Szarapij (26.), Krusinszkij (49.), illetve Kinyik (95.)

piros lap: Mihajlicsenko (92.)

A párharc visszavágóját egy hét múlva, 19 órától rendezik. A továbbjutóra az olasz ACF Fiorentina vár a selejtező negyedik körében, amelynek tétje a főtáblára kerülés.