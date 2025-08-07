ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

KL-selejtező: lesz mit ledolgoznia a Paksnak

Infostart / MTI

A Paksi FC 3–0-ra kikapott az ukrán Polisszja Zsitomirtól a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, csütörtök este Eperjesen.

Teljes mértékben ukrán-magyar párharcot hozott a meccs első 78 perce, hiszen a Polisszja Zsitomir kezdőcsapatában kizárólag ukrán játékosok szerepeltek, a Paks pedig hagyományosan csak magyar futballistákat foglalkoztat.

Az első félidőben a házigazdák játszottak némi fölényben, ez a labdabirtoklás arányán és a gólhelyzetek számán is meglátszott. Ami a tolnaiak lehetőségeit illeti: a tizedik percben Tóth Barna veszélyeztetett, a 32. percben pedig Windecker József lőtt középről, a tizenhatos vonaláról a kapufa mellé.

Kovácsik Ádámnak többször is bravúrt kellett bemutatnia a kapuban, a legnagyobbat a 38. percben. Három perccel később már ő is tehetetlen volt, amikor egy ukrán támadás során a paksiak háromszor is nagyot hibáztak védekezésben, ezt kihasználva Krusinszkij lapos beadását Andrijevszkij hat méterről, középről a hálóba passzolta. Az első félidő hosszabbításában Lednev szabadrúgása után is hibázott a paksi védelem, Beszkorovajnij pedig könnyedén a kapuba fejelt.

A második felvonás elején a csereként beállt Osváth Attila veszélyeztetett, majd az 58. percben Krusinszkij egy mozdulattal két magyar védőt is kicselezett, pontos passzát pedig Lednev lőtte tíz méterről a hálóba. A 67. percben Lednev révén ismét a Zsitomirnak volt ziccere, majd a 79. percben Hahn János tíz méterről az ukrán kapusba lőtt. Négy perccel később egy rövidre sikerült ukrán felszabadítás után Vécsei Bálint a tizenhatos vonaláról laposan a hálóba lőtt, de a játékvezető nem adta meg a gólt, mert az akció elején szabálytalanság történt.

Az európai szövetség statisztikája szerint a Zsitomir nyolc, a Paks csupán két alkalommal találta el ellenfele kapuját.

A párharc visszavágóját egy hét múlva, 19 órától rendezik. A továbbjutóra az olasz ACF Fiorentina vár a selejtező negyedik körében, amelynek tétje a főtáblára kerülés.

