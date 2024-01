Szilágyi Áron: a fair play-díj megerősítés, ugyanakkor felelősség is

A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó a tavaly júliusban világbajnok válogatott többi tagjával az év csapatának járó elismerést kapta az egyéni sportágak csapatversenyeiben, emellett a nemzetközi fair play-díjjal is kitüntették.

Szilágyi Áron az InfoRádióban azt mondta, ez volt az egyik legsikeresebb éve a pályafutásának, mert világbajnok lett a csapattal, világbajnoki bronzérmes egyéniben, és harmadik lett az Európa-játékokon is. "Nagyon szép sikereket éltem meg egyéniben és csapatban is, és ennek nagyon örülök.

A kvartettel mindig különleges élmény közösen ünnepelni egy sikert, egészen más, mint egy egyéni bajnoki cím"

– emelte ki, és hozzátette, ráadásul tizenhat éve vártunk a csapataranyra. 2007-ben 17 évesen volt az utolsó vb-győztes csapat tagja, és egy olyan négyessel sikerült ezt megismételni, amellyel 2016 óta ugyanabban a felállásban versenyeznek minden világversenyen, és Európa-bajnokságokat már nyertek, olimpiai és világbajnoki érmet is, de világbajnoki címből ez volt az első.

Szilágyi Áron nemzetközi fair play-díjat is átvehetett a gálán, mert a budapesti világkupaversenyen, kritikus szituációban elismert egy téves bíró döntést, és engedett egy találatot egyik legnagyobb ellenfelének, az akkor már az asszóban is vezető grúz Sandro Bazadzének.

"Aki a vívást követi, az tudja, hogy nem tökéletes a rendszer, van, hogy nem jelez a lámpa, a találatjelző gép, ilyenkor előfordul, hogy az ember visszaadja a találatot, pláne úgy, hogy még piros lappal is büntették az ellenfelemet. Én ezt egy szimbolikus gesztusnak szántam és most is annak értékelem.

Eddig is igyekeztem a páston és a páston kívül is úgy viselkedni, olyan életet élni és olyan példát mutatni, ami esetleg hasznos lehet a fiatalok számára. Ez egy megerősítés, ugyanakkor egy felelősség is a jövőre tekintve"

– mondta a díjazott.

A felvetésre, hogy a gesztusa után változott-e a viszonya Bazadzéval, úgy reagált, hogy nincs mély, személyes viszonyuk, csak ellenfelek, akik a versenyeken találkoznak. Ugyanakkor méltatta egyik fő riválisát, aki jelenleg vezeti a világranglistát, az elmúlt évben az összes versenyen érmet szerzett, és szerinte nagyon komoly vívóvá nőtte ki. Szilágyi Áron érdeklődve várja, hogy a következő időszakban folytatódik-e kettejük között a rivalizálás.

A felmérésre lesz is lehetőség bőven, mert a hétvégén megkezdődik az idei nemzetközi vívószezon és folytatódik az olimpiai kvalifikáció. Először Tuniszba utaznak, majd Tbiliszi, Padova és Budapest is otthont ad egy-egy világkupának, ezzel zárul majd a kvalifikációs időszak, de utána is jönnek még versenyek, és lesz Európa-bajnokság is.

"Ezek a versenyek felmérők, jól meg tudjuk állapítani, hogy milyen állapotban vagyok fizikailag, mentálisan, taktikailag, milyen elemek épülnek be a vívásomba, vagy az ellenfelek milyen új dolgokat hoznak" – mondta Szilágyi Áron.

Beszélt a csapat sikereinek a titkáról is, szerinte ez annak köszönhető, hogy megfelelő közöttük a "biodiverzitás".

"Négy különböző egyesületben, négy különböző edzőnél készülünk, különböző korosztályokból jövünk, nagyon más személyiségek is vagyunk, csak az a hasonlóság, hogy férfi kardozók vagyunk mindannyian, de amikor csapatban kell egymásért küzdeni, akkor nagyon egységesek tudunk lenni.

Ez a balansz, ami a változatosság és az egység között megvan, adja szerintem a csapatunknak az erejét"

– mondta a háromszoros olimpiai bajnok, aki az újabb ötkarikás esélyekről visszafogottan beszélt: "A csapattal nagyon nagy álmaink vannak a párizsi játékokon, ezt érzem a többieken is, és maradjunk annyiban, hogy azért küzdünk, izzadunk nap mint nap, hogy ez összejöjjön."