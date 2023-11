A bolgároktól a bolgárokig – Egy nagy sorozat a kapitányi nyilatkozatokon keresztül

2023. március 27.: Magyarország–Bulgária 3-0



„Talán a legjobb első félidőt produkáltuk, mióta én irányítom a válogatottat. Az eddigi legjobb első félidőnket Törökországban játszottuk 2020-ban, de akkor nem szereztünk gólt, most viszont hármat is. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, Szoboszlai Dominik az eddigi legjobb meccsét játszotta a válogatottban. Nagy felelősség, hogy ő viseli a csapatkapitányi karszalagot, de nagyon gyorsan felnőtt az ezzel járó felelősséghez. Nemcsak ő játszott azonban kiemelkedően, a csapatból többen is remek meccsen vannak túl, ilyen teljesítményekkel lehet mérkőzéseket nyerni. A második félidőben már nem volt könnyű fenntartani a koncentrációt, 3-0-nál kissé megcsappant a figyelem, volt néhány ki nem kényszerített hibánk, és két-három alkalommal olyan kockázatot vállaltunk, amelyet el lehetett volna kerülni."

2023. június 17., Montenegró–Magyarország 0-0

„Örülünk a megszerzett pontnak, mert ezúttal nem játszottunk jól, több játékosunk is rossz napot fogott ki. Egy ilyen mérkőzésen a múltban biztosan kikaptunk volna, most viszont egy pontot elvittünk, és továbbra is versenyben vagyunk a céljainkért, ami nagyon fontos. A mérkőzésen hatvanöt százalékban birtokoltuk a labdát, de kevesebb lövésünk volt, mint az ellenfelünknek, ami azt jelenti, hogy nem voltunk kellően hatékonyak. Nem tudtunk a hazaiak kapuja elé kerülni, ezért többet kellett volna távoli lövéssel próbálkoznunk. Két lábbal a földön kell maradnunk, mert bár jó úton haladunk, fejlődünk, de szó sincs arról, hogy az európai topcsapatok közé tartoznánk. ”

2023. június 20., Magyarország–Litvánia 2-0

„Jelenleg semmit nem számít az első hely, mivel még csak három meccs ment le. Nyolc után boldogok lennénk, de az látszik, hogy minden egyes találkozó nagy küzdelmet hoz, senki nem adja olcsón a bőrét, de ez így is van rendjén. Montenegróban hiányoztak a ritmusváltások, ezúttal megvoltak. Ehhez muszáj volt kockázatot vállalni a több támadóval. A kis részletekben még mindig van javítanivaló, amin dolgozni fogunk. Minden kerethirdetésnél kritizálnak. Egyszer lehet szerencséje az embernek, másodjára lehet véletlen egybeesés, de ha ez folytonos, akkor esetleg lehet, ért hozzá valamicskét az ember.”

2023. szeptember 7., Szerbia–Magyarország 1-2

„A mai mérkőzésen rengeteget szenvedtünk, keményen dolgoztunk a pályán, különösen a második félidőben, amikor túl sok területet engedtünk az ellenfélnek. Szerbia ellen benne van a pakliban, hogy megszenved egy csapat, hiszen a hazaiak minden erejükkel az ék megjátszására összepontosítottak és nagyon erős pressing jellemezte a játékukat. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, úgy érzem, nem érdemeltünk volna ennél rosszabb eredményt. Nagyszerűen reagáltunk a kapott gólra, a játékosok hátrányban is fegyelmezetten követték a taktikai útmutatásokat, ami nagyon nehéz feladat, ennek köszönhettük, hogy sikerült fordítanunk. A játékosaim egy pillanatra sem adták fel a küzdelmet, már az első félidőben sem, a másodikban pedig különösen nem. Gratulálok a játékosoknak, Nagy Ádámot és Negót külön is szeretném kiemelni, mert sok kritikát kaptam a meghívásuk miatt, úgy gondolom, a mai teljesítményük után a kritikusaik is gratulálhatnak nekik.”

2023. október 14., Magyarország–Szerbia 2-1

„Még két pontra szükségünk van az Eb-részvételhez, ezért egyelőre nem mondanám, hogy elértük a céljainkat. Természetesen a 90 százalékát már teljesítettük, innen óriási balszerencse lenne, ha nem jutnánk ki. Nagy titkunk nincsen, a titok az, hogy ez a csapat szívvel küzd. A hozzáállásunknak és az alázatunknak köszönhető, hogy idáig jutottunk. Az elnök úrnak viccesen azt mondtam, hogy két évet öregedtem, de szerintem a lelátón is sokan így voltak ezzel. Szenvedtünk, az ellenfél sok helyzetet dolgozott ki, készültünk is erre. Mégsem a technikai tudás, hanem a szív miatt kerekedtünk felül a mai mérkőzésen. Sok játékos meghaladta ma a saját korlátait, technikailag és fizikailag egyaránt. Gyönyörű volt az egész mérkőzés, változatlanul úgy gondolom, hogy Szerbia a legerősebb csapat a csoportban, mégis sikerült oda-vissza megvernünk őket, ez a már említett szívnek és mentalitásnak köszönhető. Úgy gondolom, hogy Lang Ádám tökéletesen hozta le a mérkőzést. Egy olyan kulcsjátékost, mint Orbán, csak olyan helyettesíthetett, aki garanciát jelent. Fiola és Botka is fantasztikus teljesítményt nyújtottak, ők is hozták azt a szintet, amit el lehet várni tőlük. Negóban pedig sohasem kételkedtem, emlékezzenek csak arra, hogy mennyi kritika zúdult rám akkor, amikor számítottam rá, pedig a Vidiben padoztatták. Van egy hibám, először emberként tekintek a játékosaimra, és csak utána futballistaként. Loic nehéz időszakon van túl, de mi lett volna akkor, hogyha nem hívom meg. Bolla esete is hasonló. A tisztelet nagyon fontos számomra, ez az elsődleges szempont a válogatott érdekei mellett.”

2023. október 17., Litvánia–Magyarország 2-2

„Az első félidőben túl sok területet hagytunk a litvánoknak, akik megérdemelten szereztek két gólt. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ha nincs meg a megfelelő hozzáállás minden egyes mérkőzésen, akkor könnyen rémálommá válhat bármelyik találkozó. Ma pontosan ez történt az első játékrészben. Az első félidei gyenge teljesítmény nem a taktikáról szólt, gondoljunk csak bele: mindössze egy helyen változott az összeállításunk, illetve Szoboszlai játszott egy sorral hátrébb, amivel szerettük volna támadóbb szelleművé tenni a játékunkat. Próbáltunk stílusosan játszani, de a rossz minőségű pálya erre nem nyújtott lehetőséget. Egyetlen párharcot sem nyertünk meg, az ellenfél pedig jól játszott, agresszíven futballozott, remekül használta ki a megnyíló területeket. Ha őszinte akarok lenni, a szünetben akár hét-nyolc csere is indokolt lett volna részünkről. Csak néhány helyen változtattunk, de sokat változott a játékunk, a második félidőben jobban dolgoztak együtt a játékosok, fölényben játszottunk, szereztünk két gólt, és a helyzetek alapján többet is lőhettünk volna, ma azonban nem voltunk olyan szerencsések, mint a szerbek ellen. Az eredménnyel nem lehetünk elégedettek, de az első félidőt látva nincs okunk a panaszra sem, el kell fogadnunk a döntetlent. Az első félidőért vállalom a felelősséget, de ahogy a meccs előtt is mondtam, fejlődő, fiatal csapat vagyunk, amely bár jó úton halad, nem zökkenőmentes a fejlődés, néha vannak megállók, és ilyenkor újra el kell indulnunk felfelé.”

2023. november 16., Bulgária–Magyarország 2-2

„Őszintén szólva nem is emlékszem rá, hogy hány nagy helyzetet alakítottunk ki a vezető gólunk után, de mindet elpuskáztuk. Mindent megtettünk a célunk eléréséhez, de megnehezítettük a saját dolgunkat, butaságokat követtünk el a mérkőzésen. Szinte tipikus, hogy nem tudunk semmit sem elérni anélkül, hogy meg kelljen szenvedni érte. Uraltuk a mérkőzést, rengeteg helyzetünk volt, összesen három lövést engedtünk az ellenfélnek, abból egy gól és egy tizenegyes volt. Nem voltunk okosak és érettek, mert képtelenek voltunk megőrizni az előnyünket és az emberelőnyünket is, nem olvastuk jól a mérkőzést. Végül szerencsések voltunk, a labdarúgás istene úgy döntött, megérdemeljük az egyenes ágon történő kijutást. Nagyon örülök a kijutásnak, de ahogyan kijutottunk, az nagyon stresszes, feszültséggel teli volt, ezért nehezen tudom élvezni a sikert. Ennek ellenére elképesztő dolgot vittünk végre, egy fordulóval a vége előtt egyenes ágon kijutottunk, ráadásul zsinórban harmadszor. Vasárnap, Montenegró ellen nemcsak a kijutást, hanem a csoportgyőzelmet is szeretnénk megünnepelni.”