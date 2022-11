Kubatov Gábor három új játékossal erősítené meg az FTC-t a tavaszra

A dolgok most jó irányba haladnak, de a sport mindenre megtanít, többek között arra is, hogy nem lehetsz nagyképű – mondta Kubatov Gábor, az FTC elnöke az Origónak adott interjúban. "Kimondani azt, hogy a Ferencváros három párharcra van az Európa-liga budapesti döntőjétől, az semmi máshoz nem hasonlítható érzés" – jelentette ki.

Komoly ellenfelet kaphat a nyolcaddöntőben a Ferencváros, de az elnök szerint "úgy kell kifutni a pályára, hogy a győzelem a cél". Ezért most a téli igazolásokat – három új játékost lehet nevezni tavasszal a nemzetközi kupában – úgy tervezik, hogy a következő párharcra olyan legyen a keret, amiben benne lehet a továbbjutás esélye. "Az igazolásokról mi nem szoktunk az újságoknak beszélni, csak akkor, amikor már az adott játékos aláírta a szerződését. Most sem fogok pletykálni, de annyit azért elárulok, hogy három-négy játékost szeretnénk hozni. Azonnal bevethetőeket, és olyanokat, akik hosszabb távon komoly segítséget jelentenek majd" – mondta Kubatov Gábor.

Jó ideje ez a Fradi módszere: télen erősítik meg a keretet, hogy a nemzetközi kupaindulásra már beilleszkedjenek az új játékosok, mert félévnyi idő mindenképpen kell az ismerkedéshez. Egyre többen jönnek szívesen az Üllői útra, és ennek az elnök szerint több oka van:

a Ferencváros Európában már jegyzett klub

kiváló edzője, szakmai háttere, közönsége, edzőközpontja, stadionja van

versenyképes fizetést kínál

a játékosok adózási feltételei is kedvezők

innen már nagy presztízsű klubokba lehet igazolni

A szurkolók is visszatértek, amikor Kubatov Gábor átvette a Ferencváros vezetését, valamivel ötezer felett volt az átlagnézőszám a bajnoki mérkőzéseken, most meghaladja a tízezret, a nemzetközi porondon pedig telt ház előtt játszanak. A Groupama Aréna, ahol több mint 22 ezer ember fér el, néha már kicsi. Orbán Viktor is megkérdezte már tőle, hogy elég nagy-e ez a stadion, illetve hogy bővíthető-e.

"Mondtam neki, hogy nem, ez ekkora, de elég lesz. Az őszinte igazság az, hogy a kérdésre a kormányzat adta meg a helyes választ, mert megépítette a Puskás Arénát. Ha olyan meccsünk van, amely még több szurkolót vonz, akkor mi is tudunk a Puskásba menni, ami legalább olyan, vagy még jobb, mint a miénk. Megkérdeztem most a csoportelsőség után a szakmai vezetőket, hogy zavarná-e őket, ha a Puskásban játszanánk? Azt mondták, hogy nekik csak az a fontos, hogy Budapesten legyünk, magyar szurkolók előtt játsszunk. És a Puskás Arénában 68 ezer ember fér el. Én legszívesebben oda vinném a meccset. Január 10-ig el kell dönteni, mert már a sorsolás előtt meg kell jelölni a helyszínt" – mondta Kubatov Gábor.

A Fidesz pártelnökeként Kubatov Gábor beszélt az elmúlt időszak időközi választásain elért sikerekről, de hozzátette, Budapesten még lehet javítani, bár a legutóbbi 13 időközin kilenc körzetben is nyert a kormánypárti jelölt.

"A budapesti városvezetés egész egyszerűen balfék. Elnézést kérek, nem tudok jobb szót rá. Karácsony Gergely maga is kétbalkezes, olyan, mint Ügyifogyi a Hupikék törpikékben. Nem gondolom gonosznak, nem gondolom feltétlenül korruptnak, csupán alkalmatlan" – mondta Kubatov Gábor.

A főpolgármesteri posztra szerinte a Fidesznek – az országgyűlési választások eredményeit nézve – a külső kerületekből kell alkalmas jelöltet választani, de ez a kérdés egyelőre nincs napirenden.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán