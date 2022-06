Nem sikerült a bravúr a Ferencvárosnak

A két csapat tavaly a fináléban találkozott egymással, akkor a Pro Recco 9-6-ra diadalmaskodott. A 2019-ben győztes Ferencváros sorozatban harmadszor van ott a négy között a legrangosabb európai kupasorozatban, míg az olasz sztárcsapat egymást követő hetedik elődöntőjére készült.

Mindkét gárda rendkívül szoros csatában nyert a nyolc között, a Ferencváros a négyszeres győztes horvát Jug Dubrovnikot, a Pro Recco pedig a Barcelonetát győzte le egygólos különbséggel, az olaszok Zalánki Gergő győztes góljával, majd remek blokkjával biztosították helyüket az elődöntőben. A reccói gárdában ott volt az ausztrál Aaron Younger is, aki 2017-ben a Szolnok, két évvel később pedig a Ferencváros játékosaként is elhódította a trófeát.

A pénteki elődöntőben három és fél percet kellett várni az első gólra, az olaszok az amerikai Benjamin Hallock szép megmozdulása után centerből kerültek előnybe. A zöld-fehérek a negyed felénél találtak be először, Nemanja Ubovic ugyancsak a "darálóból" verekedte ki magának a helyzetet és szerzett centergólt. Miközben az olaszok első három emberelőnyüket elhibázták - mindháromszor Vogel Soma volt a végállomás -, addig a zöld-fehérek második fórjukból Danyiil Merkulov által előnybe kerültek. Ezt rögtön a negyedik hátrányban újabb Vogel-védés követte. A negyedet Varga Dénes nagyszerű csavarása zárta, de a labda a kapufán csattant.

A Ferencváros védekezése kiváló volt, az ötödik és a hatodik olasz fór is kaput eltaláló lövés nélkül zárult, ugyanakkor elöl riválisához hasonlóan szenvedett a magyar csapat. A Pro Reccónak végül ötméteresből sikerült egyenlítenie, ráadásul Vámos Márton a Jug elleni negyeddöntőhöz hasonlóan ezúttal is rendkívül korán, négy perccel a félidő előtt megkapta a második büntetését. Nem sokáig volt egyenlő, Fekete Gergő lövése először még lejött a blokkról, de az ismétlés már a vízről a bal felső sarokba pattant. A túloldalon azonnal jött a válasz az olaszoktól, majd Aleksandar Ivovic révén a vezetést is visszavették. A zöld sapkás FTC Merkulov kapufás góljával fórból egyenlített. Az olaszok 18 másodperccel a szünet előtt szerezték meg újra a vezetést, Zalánki értékesített egy ötméterest.

A fordulást követően megint percekig nem esett gól - Jansik Szilárd például hátrányban gyönyörűen szerzett labdát -, a holtpontról azonban a Pro Recco mozdult el, Luka Loncar Vargával a nyakán centerből, némi szerencsével talált be, Vogel ehhez is hozzáért. Támadásban továbbra is ritmustalanul játszott a magyar csapat, a rivális pedig újabb emberelőnyös góllal, majd Younger bombájával elhúzott, Varga Zsolt pedig időt is kért. Vámos majd egynegyednyi FTC-gólcsendet tört meg előnyből, de Hallock centerből azonnal visszaállította a különbséget.

A záró nyolc percre elfogyott a Ferencváros ereje, a fórok kimaradtak, ugyanakkor az olaszoknak ekkor már egyáltalán nem volt sürgős, nem erőltették mindenáron a gólszerzést, a vége 10-7 lett.

"Ez a mai mérkőzés az első másfél negyedben volt igazán jó nekünk, a végére nagyon elfáradtunk. Ez benne volt a pakliban, tegnap nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, a Recco kispadja pedig sokkal hosszabb. Kaptunk három gólt centerből, ez szintén a fizikális fáradtságnak tudható be. Elégedett vagyok, persze vereségnél mindig van szomorúság, de nagyon fontos, hogy holnapra összeszedjük magunkat, és nyerjünk" - értékelt a találkozót követően Varga Zsolt, aki hozzátette, felülmúlta a csapat a szezon előtti terveket. "Az egész szezont kell nézni, korábban csak álmodoztunk róla, hogy a csoportunkból ott lehetünk majd a nyolcas döntőben, talán az még nem is szerepelt benne, hogy Európa legjobb négy csapata közé kerülünk. Ez egy nagyszerű teljesítmény volt ennyi változással a keretben."

A Pro Reccóval a fináléra készülő Zalánki Gergő arról beszélt, hogy ezúttal is döcögősen kezdtek, de a mérkőzés előrehaladtával egyre jobbak lettek és fizikálisan is a Ferencváros fölé tudtak kerekedni, a hajrában pedig végig higgadtak maradtak. Megjegyezte, szombaton egy rendkívül parázs hangulatú fináléra számít a házigazda Novi Beograd ellen.

Férfi Bajnokok Ligája, elődöntő:

Pro Recco (olasz) - FTC-Telekom Waterpolo 10-7 (1-2, 4-2, 4-1, 1-2)

Gólszerzők: Hallock, Ivovic 2-2, Echenique, Zalánki, Loncar, Cannellla, Younger, Di Fulvio 1-1, illetve Merkulov, Vámos 2-2, Ubovic, Fekete, Varga Dé. 1-1

kiállítások: 14/10

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó