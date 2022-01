Régen nem látott nagy üzletre készül a Juventus

A huszonkettedik születésnapját éppen a héten ünneplő csatár akkoriban már a Fiorentina játékosa volt, de közel sem vette körül olyan fény és pompa, mint manapság. A magyarok elleni, belgrádi Nemzetek Ligája-mérkőzésen debütált, majd játszott egy hónappal később Budapesten is, ugyancsak csereként beállva, a csapatkapitányt és névrokont, Dusan Tadicsot váltva. Nem rúgott gólt, sem Gulácsi Péternek, sem Dibusz Dénesnek, de alkalmasint azóta ők vannak kisebbségben.

Vlahovics ugyanis azóta szédítő karriert futott be. Belgrádi születésűként fővárosi klubokban kezdett játszani, megfordult rövid ideig a Crvena zvezdában is, de aztán a Partizanban vált minden „komollyá”. A fekete-fehérek mezében debütált 2016 februárjában – alig túl a 16. születésnapján – a szerb élvonalban. Soha korábban nem viselte fiatalabb futballista a Partizan mezét a bajnokságban. A következő másfél évben több külföldi ajánlatot is kapott, egyebek mellett a Juventus is érdeklődött iránta.

Végül 2017 nyarán a Fiorentinához szerződött le, mégpedig úgy, hogy a kontraktus csak 2018 januárjában, a 18. születésnapja után lépett életbe. Ezért, vagy nem ezért, de 2017 őszén nem játszott a Partizan első csapatában. Egy ideig aztán, adminisztratív okok miatt, a Fiorentináéban sem, „csak” 2018. szeptember 25-én debütált a Serie A-ban. Bármennyire is tehetség, idő kellett neki, ameddig beleerősödik az egyik legjobb európai bajnokságba.

A 2019–2020-as idény kezdetétől ellenben alapember lett, nagyszerűen megértette magát a később a Juventusba igazoló Federico Chiesával. A nagy berobbanást a 2020–2021-es idény hozta meg a számára, bekerült a válogatottba (nem egyszerű feladat, Vlahovicson kívül is olyan csatárai vannak a szerbeknek, mint Luka Jovics, Dusan Tadics és Alekszandar Mitrovics), és szórta a gólokat a Fiorentinában.

Az elmúlt másfél esztendőben senki sem szerzett nála több gólt az olasz élvonalban (38), a legutóbbi teljes naptári évben, a 2021-esben beállította Cristiano Ronaldo az előző esztendőben felállított rekordját, 33 góljuknál senki sem szerzett több gólt egy naptári évben az olasz Serie A-ban.

Tavaly nyáron visszautasította a Fiorentina ajánlatát, hogy meghosszabbítsa 2023-ig tartó szerződését. Nem azért, mert elégedett volt a fizetésével, az évi 800 000 euró ezen a szinten aprópénznek számít. Ám tudta, megéri a türelem, a visszafogottság ezúttal befektetés, mert lesznek nagypénzű kérők. Az ősz dereka óta sorban állnak érte a jelentkezők, az Atlético Madrid és az Arsenal is érdeklődött iránta, ahogyan régen a filmek szereplőgárdájának felsorolását zárták: és még sokan mások.

A Fiorentina elnöke, Rocco Commisso már akkor világossá tette, hogy nem adja olcsóbban a játékost, mint amennyit Erling Haalandért megszabott a Dortmund, mert a szerb semmivel sem rosszabb. Ugyanakkor a klub egyáltalán nem zárkózott el a tárgyalásoktól, miután tisztában volt azzal, hogy már talán a nyáron sem tud ennyi pénzt kapni Vlahovicsért, nem szólva arról, hogy a játékos aztán 2023 nyarán ingyen távozhatna.

Ezért van az, hogy a klub gyakorlatilag villámgyorsan rábólintott a Juventus ajánlatára, hiszen így akár 75 millió eurót is kereshet egy olyan futballistán, akit hajdanán 1,85 millió euróért vásárolt meg. Vlahovics a hírek szerint, ha sikerrel esik át a hét végére tervezett orvosi vizsgálaton, s aláírja a szerződését a Juventusszal, évi hétmillió eurót keres majd tisztán, öt éven keresztül. Vételáránál csak egyszer fizetett egy olasz klub ennél többet egy másik olasz klubnak: öt és fél esztendeje, amikor Gonzalo Higuaínt elhappolta a Juventus a rivális Napolitól.