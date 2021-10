Gálázott a Chelsea

Romelu Lukaku és Timo Werner hiánya sem fogta meg a Chelsea-t, húsz perc sem telt el, amikor Mason Mount és Callum Hudson-Odoi találatával 3-0-ra elhúzott. A szünet előtt Reece James növelte a különbséget.

Fordulás után sem vett vissza Thomas Tuchel és Lőw Zsolt csapata, Ben Chilwell is betalált, majd a vendégek öngólja volt az ötödik találat. Ezt követően ráadásul megfogyatkozott a Norwich, amely emberhátrányban még két gólt kapott. Mason Mount tizenegyesből - megismételt büntetőből, miután az elsőt Tim Krul védte, de a vonalnál előrébb helyezkedett a kapus -, majd egy gyors akcióból is gólt szerzett, így az angol játékos mesterhármasig jutott.

A Chelsea valamennyi gólját angol játékos szerezte, Chilwellen kívül saját nevelésűek.

Hope you guys enjoyed that as much as us. ? pic.twitter.com/OXVtkNKDvz — Ben Chilwell (@BenChilwell) October 23, 2021