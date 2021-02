Óbuda helyett Debrecenben épülhet meg egy hiánypótló sportlétesítmény

Azzal, hogy egy múlt pénteki kormányhatározat megerősítette a debreceni velodrom megvalósulását, és arról rendelkezett, hogy a korábban a fővárosba tervezett versenykerékpár-stadion terveit módosítsák úgy, hogy az illeszkedjen a helyi elképzelésekbe, megkérdőjeleződött egy hasonló budapesti létesítmény sorsa – írja a vg.hu.

A február 19-én megjelenő kormányhatározat módosította az ügyben hozott korábbi határozatokat és a Budapest Fejlesztési Központ Zrt.-t jelölte ki a beruházás előkészítésére, közreműködőnek pedig a debreceni önkormányzatot és a Magyar Kerékpáros Szövetséget (MKSZ) írta elő. A kormány eredetileg három éve döntött a beruházásról a Millenáris rossz állapota miatt. A lap úgy tudja, hogy

az utóbbi időben megfelelő pálya híján Bécsben edzenek a versenyzők.

Az első elképzelés nem debreceni, hanem óbudai helyszínről szólt, az Óbudai Gázgyár területét nézték ki az új velodromnak. Debrecenbe is terveztek hasonló létesítményt, és mivel a portál értesülései szerint Budapest nem érdeklődik a beruházás iránt, elképzelhető, hogy csak a debreceni pálya valósul meg. Talán nem is is lenne feltétlen igény két ilyen minőségű pályára az országban.

Az MKSZ azt mondta a lapnak, hogy Budapesten egy mobil velodrom építése zajlik.

Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi