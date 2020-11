Sós Csaba: ezt kell fejben helyre raknia Milák Kristófnak

Izomvesztést és pszichés-mentális gondokat is okozott a Honvéd sztárjánál a betegség és az azt követő időszak, de a szakvezető szerint hamar visszatalált majd régi önmagához.

"Kristóf esetében egy húszéves legényről beszélünk, aki világcsúcstartó, nála szerintem minden ilyen folyamat rövidebb idő alatt lezajlik, tehát sokkal hamarabb képes lesz visszajönni arra a szintre, ahol már volt. Természetesen az ő eredményein is meglátszik majd a kihagyás, jól is néznénk ki, ha mindegy lenne, hogy most valaki éppen az elmúlt három hónapból kettőt úszott vagy sem" - magyarázta Sós Csaba az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában.

A kapitány a decemberi ob-n még nem vár kiugró eredményeket Selmeci Attila tanítványától, a márciusi bajnokságra azonban már arra számít, hogy már a régi Milák Kristófot láthatjuk.

"Ehhez persze neki fegyelmezetten és kőkeményen kell dolgoznia, ahogy azt a kvangdzsui világbajnokság előtt tette hat-hét hónapig" - fűzte hozzá.

A világbajnok versenyző a Csisztu Sport Castben arról beszélt, hogy még nem esett szerelembe az úszással, ugyanakkor Sós Csaba szerint az ilyen gondolatok értékelésénél figyelembe kell venni a sportoló hátterét.

"Egy ilyen világklasszisnak nehéz rendszeresen olyan partnert találni, hogy minden edzésen jól érezze magát.

Márpedig itt neki is komolyan kell készülni: napi öt-hat-hét órányi edzésről van szó, ez kőkemény, ráadásul mindig határterhelést végeznek, ami azt jelenti, hogy inkább túllőnek rajta, mert akkor tudják meg, hogy hol a határ. Amíg mindent elbír az úszó, addig ezt nem tudjuk, hol van. Ez nyilvánvalóan nem a legélvezetesebb dolog. Úszásban ebben a pandémiás helyzetben az is irdatlan hosszúnak tűnik, amikor azt mondják, hogy a jövő hónap végén jön egy verseny, arról nem is beszélve, amikor hónapig semmilyen cél nincs a versenyző előtt. Idővel Kristóf is beláthatja, hogy ennek a sportágnak sok szépsége és öröme van, még az edzésen is" - fejtette ki a szakvezető.

Megemlítette azt is, hogy Milák Kristóf rendkívül gyorsan tört be a legjobbak közé.

"Úgy robbant be, mint egy üstökös, és nem volt még ideje, hogy a fejében mindent rendbe rakjon, szerintem más sem lett volna képes erre.

A legfontosabb viszont, hogy a munkát el kell végezni, és ha elvégzi, akkor ő mindig nyerni fog, mert tehetségesebb a többieknél. De ennek a képletnek más megoldása nem létezik! Az úszáson kívül nem próbált még az életben mást hivatásszerűen, de ez nem jelenti azt, hogy neki nem fog benőni a feje lágya. Én azt gondolom, hogy a lelke mélyén nagyon jól tudja, hogy miről van szó, csak még egyszerűen túl sok inger érte" - tette hozzá Sós Csaba.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás